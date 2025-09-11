Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Zimski športi

Okrnjena zasedba v Romunijo

Ljubljana, 11. 09. 2025 07.04 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Tekmovanje za poletno veliko nagrado se bo po uvodnih tekmah v Franciji in na Poljskem konec tedna nadaljevalo na srednji napravi v romunskem Rasnovu. Slovenski zasedbi bosta okrnjeni, med drugim bo tekmi v Romuniji izpustila tudi vodilna tekmovalka v skupni razvrstitvi, Nika Prevc.

Katra Komar
Katra Komar FOTO: Damjan Žibert

V Romuniji bosta na 97 metrski skakalnici na sporedu po dve tekmi v vsaki kategoriji. V dopoldanskem času v soboto in nedeljo bodo s tekmovanjem najprej opravile skakalke, popoldne sledita še posamični preizkušnji skakalcev. Jurij Tepeš bo v Romunijo odpeljal le eno članico A ekipe in sicer Katro Komar, priložnost pa bodo dobile še članice novoustanovljene B ekipe, ki jo vodi Ožbej Mulec in sicer Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Lara Logar in članica mladinske ekipe, Maja Kovačič.

Lovro Kos
Lovro Kos FOTO: Profimedia

Moško ekipo bo vodil pomočnik glavnega trenerja, Roberta Hrgote, Miran Zupančič. V Romunijo bo odpeljal štiri skakalce in sicer tri člane A reprezentance, Lovra Kosa, Žaka Mogela in Žigo Jančarja ter člana B ekipe, Žigo Jelarja. Z vsemi najboljšimi bosta tako ženska kot moška reprezentanca nastopili na naslednji postaji po Rasnovu, v italijanskem Predazzu, ki v tretjem septembrskem tednu gostil generalko za prihajajoče olimpijske igre 2026.

smučarski skoki poletni grand prix
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256