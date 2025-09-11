Okrnjena zasedba v Romunijo

V Romuniji bosta na 97 metrski skakalnici na sporedu po dve tekmi v vsaki kategoriji. V dopoldanskem času v soboto in nedeljo bodo s tekmovanjem najprej opravile skakalke, popoldne sledita še posamični preizkušnji skakalcev. Jurij Tepeš bo v Romunijo odpeljal le eno članico A ekipe in sicer Katro Komar, priložnost pa bodo dobile še članice novoustanovljene B ekipe, ki jo vodi Ožbej Mulec in sicer Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Lara Logar in članica mladinske ekipe, Maja Kovačič.
Moško ekipo bo vodil pomočnik glavnega trenerja, Roberta Hrgote, Miran Zupančič. V Romunijo bo odpeljal štiri skakalce in sicer tri člane A reprezentance, Lovra Kosa, Žaka Mogela in Žigo Jančarja ter člana B ekipe, Žigo Jelarja. Z vsemi najboljšimi bosta tako ženska kot moška reprezentanca nastopili na naslednji postaji po Rasnovu, v italijanskem Predazzu, ki v tretjem septembrskem tednu gostil generalko za prihajajoče olimpijske igre 2026.
