Olimpija do pete zaporedne zmage, v gosteh padel Graz99ers

Osmouvrščeni Ljubljančani so še vedno brez uradnega glavnega trenerja, a doslej jim je tudi ob začasnem strategu Andreju Tavžlju šlo zelo dobro, saj so v Gradec odšli s popotnico štirih zaporednih zmag.

Čakala pa jih je težka preizkušnja, saj je avstrijska zasedba do tega kroga zbrala 15 točk več od slovenske. A Olimpijina zasedba je še enkrat več navdušila, peto zaporedno zmago je po učinkoviti predstavi (gostje so imeli 20, domači pa 37 strelov) v zadnji minuti priigral Rok Kapel.

Gostitelji so odločneje začeli in nizali strele, čeprav so imeli v prvi tretjini 12 strelov, Olimpija pa zgolj enega, pa sta ekipi na prvi odmor šli z začetnim izidom.

Druga tretjina je bila, kar zadeva strele, precej bolj izenačena, v 33. minuti pa je bil eden od teh dovolj dober za spremembo izida. Po podajah Dala Egeja in Kapla je zadel Blaž Gregorc.

Na začetku zadnje tretjine se je graška zasedba vrnila v igro, saj je igro z igralcem več ob izključitvi Aljoše Crnoviča unovčil Paul Huber. Novo vodstvo Ljubljančanom je prinesel Žiga Pance v 47. minuti, vendar je pet minut pozneje izenačil Manuel Ganahl.

Ko je kazalo, da bosta morali ekipi v podaljšek, so še tretjič v vodstvo prišli Ljubljančani, 38 sekund pred koncem je podajo Nicka Bonina unovčil Kapel.

Olimpijo v petek čaka novo gostovanje, in sicer pri Fehervarju, ob Bolzanu najboljši ekipi lige.