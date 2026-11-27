Olimpija je v prejšnjem krogu doma premagala Graz99ers s 4:2 in s 17. zmago, tretjo zaporedno, prevzela vodstvo v regionalnem tekmovanju. Za njo sta bili ekipi Bolzana in Black Wings Linz. Prav v Bolzanu je KAC zmagal v prejšnjem krogu in zasedal četrto mesto.

Olimpiji se je dan pred tekmo v Celovcu pridružil izkušeni švedski vratar Niklas Lundström. Čaka ga enomesečno poskusno obdobje, zapolnil pa je vrzel, ki je nastala po odhodu Čeha Lukaša Horaka k praški Slavii.

Tokrat ga še ni bilo v ekipi, tekmo med ljubljanskima vratnicama je začel Jan Us, njegova rezerva je bil Gal Hebar. Us je v prvi tretjini ubranil vseh sedem strelov domačih na gol, Mareks Mitens je imel na drugi strani 18 uspešnih posredovanj.

V začetku osme minute so zmaji povedli. Marly Quince je z natančnim strelom plošček po podaji Joshue Lawrenceja poslal v mrežo. Po napaki domače obrambe je hitro po začetku drugega dela Olimpija povišala, Lawrence se je ob koncu 22. minute dobro znašel pred vrati, podal mu je Quince, drugi asistent pa je bil, tako kot pri prvem golu, Žiga Mehle.

Ko so imeli domači v 28. minuti igralca več na ledu, jim sodniška ekipa po ogledu video posnetka ni priznala gola, ker je bil Us oviran. Celovčanom je sicer v drugem delu uspelo vzpostaviti ravnotežje v napadu, a je Lawrence tik pred koncem tega dela igre v protinapadu zadel vratnico.

Zeleni so imeli v zadnji tretjini najprej dve prednosti z igralcem več, nato pa so deset minut pred koncem do nje prišli domači, ko je moral na klop Rožle Bohinc. Ljubljančani so gol dobili pet sekund pred prihodom Bohinca na led, uspešen je bil slovenski reprezentant Jan Drozg, ki je plošček poslal v gol med nogama Usa.

Štiri minute pred koncem rednega dela tekme je izid na 2:2 izenačil Daniel Obersteiner. Olimpiji v zaključku pritiska ni uspelo pretvoriti v zmago in sledil je podaljšek, pred katerim so s 30:19 dobili dvoboj v strelih. Olimpija si je za četrto zmago v nizu priborila po kazenskih strelih, uspešna sta bila Zach Boychuk in kot prvi Mehle, Usa je premagal le Obersteiner.

Ljubljančane naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo gostovali pri ekipi Pioneers Vorarlberg, zadnjeuvrščeni na lestvici.