Olimpija Fehervarju nasula kar šest golov

Olimpija je dvoboj odlično odprla in s tremi hitrimi zadetki prepričljivo dobila uvodno tretjino. Madžari so drugo dobili in bili ob zaostanku dveh golov nevarnejši v zadnji tretjini, a so Ljubljančani zmago zapečatili z dvema goloma ob koncu dvoboja. Z drugo zmago so pri samem vrhu prvenstvene lestvice.

Podobno kot na prvi tekmi na Madžarskem je Olimpija tudi na tej hitro povedla, po lepi podaji Christopherja Douglasa je Nicolai Meyer plošček potisnil v nebranjeno mrežo. Le nekaj trenutkov zatem je bil danski hokejist znova uspešen z natančnim strelom, ko so bili gostitelji nekoliko nepazljivi pri menjavi.

Hokejisti Fehervarja bi skoraj hitro odgovorili, a so stresli vratnico. Namesto znižanja domačih so gostje zadeli še tretjič, ko je naslednjo akcijo slovenske ekipe kronal Žiga Jeglič. Domači trener Ted Dent je zatem že posegel po vratarski menjavi. Olimpija je bila v uvodni tretjini podjetnejša in imela še kar nekaj strelov ob igri z igralcem več na ledu, vendar se izid do prvega odmora ni več spremenil.

Po petih minutah nadaljevanja so Slovenci povišali prednost, za četrti zadetek je bil natančen Nathanael Halbert. V drugi tretjini sta bili ekipi bolj enakovredni, prvi gol pa so dočakali tudi domači, ko je zadel Laszlo Farkas v 32. minuti.

Ko je že kazalo, da bo Olimpija tudi v zadnjo tretjino odnesla tri gole naskoka, je za nekaj več upanja madžarske zasedbe vsega tri sekunde pred zvokom sirene poskrbel Trevor Cheek, ki je znižal na 2:4. Domači so v sklepni tretjini precej pritisnili, imeli nekaj nevarnejših poskusov, a niso bili učinkoviti. Nekaj malega priložnosti so imeli tudi zmaji, eno od teh pa ob koncu dvoboja izkoristili, ko je tekmo slabih pet minut pred koncem odločil Rožle Bohinc.

Po zadetku Fehervar ni bil več tako nevaren, do konca so več priložnosti nanizali Ljubljančani. Piko na i je z zadetkom za 6:2 dobri dve minuti pred zadnjim zvokom sirene postavil Marcel Mahkovec.

Tudi naslednjo tekmo bo Olimpija igrala v gosteh, v tretjem krogu bo v sredo ob 19.15 gostovala v Linzu.