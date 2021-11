Olimpija kljub porazu v dvoboju vodilnih ekip ostaja na prvem mestu

Na začetku tekme so se v dvorani z minuto molka poklonili spominu na nedavno preminula člana slovaške ekipe, igralca Borisa Sadeckega in direktorja Dušana Paška. Zaradi tragične smrti mladega igralca so Ljubljančani tudi prestavili za petek načrtovano tekmo s tekmecem iz Bratislave.

Uvodna tretjina ni prinesla zadetkov, a vseeno precej akcije in pravi spopad vodilnih ekip. Ti sta se menjali pri prevladi na ledu, nekaj več od igre pa so vendarle imeli domači, najlepše priložnosti so imeli Miha Logar, Daniel Murphy in Nik Simšič. Na drugi strani pa je moral tudi domači vratar Paavo Hölsä, ki je tokrat dobil priložnost za igro, nekajkrat dobro posredovati.

V nadaljevanju so imeli domači terensko premoč, ki pa je bila jalova. A že za začetek so si privoščili napako, ko so na sredini igrišča izgubili plošček, nato je Balint Magosi sam pridrsal pred Hölsäja in ga premagal. Nato so imeli polpriložnosti še Murphy, Kalan in Žan Jezovšek, toda Rasmusa Tirronena niso znali premagati. Za nameček so domači sredi tekme dobili še en gol in naloga proti čvrstim Madžarom je postala še težja.