Olimpija v peti tekmi polfinala lovi nadaljevanje sezone (0:0)*

Hokejisti Olimpije so v polfinalu proti Pustertalu že zaostajali z 0:3 v zmagah in se lahko rešijo le s štirimi zaporednimi zmagami. Prvo so dosegli v nedeljo v Tivoliju, ko so tudi sploh prvič dosegli gol proti temu tekmecu, saj so prve tri dvoboje izgubili z 0:3.

Na drugi domači tekmi so prvič zadeli, prvič tudi vodili, a se po novem zaostanku rešili v podaljšek z golom za 4:4 minuto in pol pred koncem rednega dela. Nazadnje pa je Nik Simšič dosegel odločilni gol v 80. minuti. Če bodo uspešni tudi danes zvečer, bo skupni izid v zmagah le še 2:3. Šesta tekma bo nato 9. aprila v Ljubljani, morebitna odločilna sedma pa v Brunicu 12. aprila. V finalu je že Gradec, ki je s 4:0 v zmagah odpravil Fehervar.