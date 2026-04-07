Zgodba se razvija

Olimpija v peti tekmi polfinala lovi nadaljevanje sezone (0:0)*

Bolzano, 07. 04. 2026 19.47 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Četrta tekma: Olimpija – Pustertal

Hokejisti Olimpije na Južnem Tirolskem lovijo nadaljevanje svoje sezone. V peti tekmi polfinala lige ICE jim nasproti znova stoji Pustertal, ki v seriji vodi s 3:1. Ljubljančani so na prejšnjem srečanju v Hali Tivoli zmagali z infarktnih 5:4. V primeru zmage bi se serija znova preselila v hram slovenskega hokeja v slovenski prestolnici. Trenutni izid je 0:0.

FOTO: Luka Kotnik

Hokejisti Olimpije so v polfinalu proti Pustertalu že zaostajali z 0:3 v zmagah in se lahko rešijo le s štirimi zaporednimi zmagami. Prvo so dosegli v nedeljo v Tivoliju, ko so tudi sploh prvič dosegli gol proti temu tekmecu, saj so prve tri dvoboje izgubili z 0:3.

Na drugi domači tekmi so prvič zadeli, prvič tudi vodili, a se po novem zaostanku rešili v podaljšek z golom za 4:4 minuto in pol pred koncem rednega dela. Nazadnje pa je Nik Simšič dosegel odločilni gol v 80. minuti. Če bodo uspešni tudi danes zvečer, bo skupni izid v zmagah le še 2:3. Šesta tekma bo nato 9. aprila v Ljubljani, morebitna odločilna sedma pa v Brunicu 12. aprila. V finalu je že Gradec, ki je s 4:0 v zmagah odpravil Fehervar.

liga ice hk olimpija pustertal peta tekma polfinale

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bingo
07. 04. 2026 19.01
Gremo na polno od zacetka,brez nepotrebnih napak v obrambi pa more bit uspeh
bibaleze
