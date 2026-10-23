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Zimski športi

Olimpija po dramatičnem obračunu ostala brez zmage

Ljubljana, 23. 10. 2026 22.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
HK Olimpija Ljubljana

Hokejisti ljubljanske Olimpije so v 14. krogu lige ICE izgubili z madžarskim Fehervarjem z 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Že v nedeljo ob 16. uri bo v Ljubljani gostoval novinec v ligi Milano.

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Hokejisti Olimpije so po sredinem tesnem porazu v Salzburgu, s katerim se je končal niz petih zmag, v domači dvorani presenetljivo izgubili še z madžarskem Fehervarjem, ki so ga v prvem obračunu v gosteh ugnali s 6:2.

Ekipa iz Fehervarja je v Tivoliju dosegla šele peto zmago v sezoni. Ključni igralec za zmago Madžarov je bil bržkone Anže Kuralt, ki je v šesti minuti najprej zadel, 46 sekund kasneje pa podal Trevorju Cheeku za vodstvo gostov z 2:0.

Še pred prvim odmorom je znižal Jan Urbas, veselje v vrstah zmajev pa je v nadaljevanju preprečeval vratar Rasmus Reijola, ki je do konca zbral kar 35 obramb. Trdno zaklenjena vrata so za tretji gol izkoristili gostje, ko je v 26. minuti zadel Istvan Terbocs.

V zadnji tretjini so zmaji skušali vse, da bi si priigrali ugodnejši izid, a je bil gol Joshue Darrena Lawrenca ob menjavi vratarja s šestim igralcem na ledu 71 sekund pred koncem prepozen, da bi slovenskim prvakom uspel preobrat.

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