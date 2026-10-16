Hokejisti Olimpije po razburljivem dvoboju ugnali drugouvrščeni Bolzano

Hokejisti Olimpije so na derbiju z Bolzanom vnovič dokazali, da sodijo v vrh razširjenega avstrijskega prvenstva. Ljubljančani so tekmo začeli nekoliko srečno; Marcel Mahkovec, Žiga Jeglič in strelec Nathanael Halbert so že po 52 sekundah zrežirali prvi gol. A na prvi odmor sta ekipi odšli poravnani, potem ko so gostje v 17. minuti izkoristili izključitev Žige Panceta.

Joshua Darren Lawrence in Žiga Pance sta sredi drugega dela v minuti in 38 sekundah poskrbela za prešerno razpoloženje na tribunah, a le za pet minut, ko je Isaac Ratcliffe ob številčni prednosti poskrbel za 3:2.