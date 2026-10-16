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Hokejisti Olimpije po razburljivem dvoboju ugnali drugouvrščeni Bolzano

Ljubljana, 16. 10. 2026 22.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Olimpija - Bolzano

Hokejisti Olimpije so v 11. nastopu v ligi ICE ugnali drugouvrščeni Bolzano s 5:4 (2:2, 0:0, 3:2) ter se tekmecem na tretjem mestu približali na vsega točko.

Hokejisti Olimpije so na derbiju z Bolzanom vnovič dokazali, da sodijo v vrh razširjenega avstrijskega prvenstva. Ljubljančani so tekmo začeli nekoliko srečno; Marcel Mahkovec, Žiga Jeglič in strelec Nathanael Halbert so že po 52 sekundah zrežirali prvi gol. A na prvi odmor sta ekipi odšli poravnani, potem ko so gostje v 17. minuti izkoristili izključitev Žige Panceta.

Joshua Darren Lawrence in Žiga Pance sta sredi drugega dela v minuti in 38 sekundah poskrbela za prešerno razpoloženje na tribunah, a le za pet minut, ko je Isaac Ratcliffe ob številčni prednosti poskrbel za 3:2.

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Miha Beričič je v 48. minuti ob igralcu manj na ledu vnovič razliko povišal na dve, a le za minuto, ko je zadel naslednji iz "tujske legije" v dresu Bolzana Matt Bradley.

In ritem se je nadaljeval. Marcel Mahkovec je v 54. minuti povišal na 5:3 in že dosegel zmagovalni gol. Ostalo pa je napeto, saj je le 40 sekund kasneje spet znižal Daniel Mantenuto. V končnici pa so slovenski prvaki znali obdržati prednost, čeprav je Bolzano v zadnji tretjini dobil razmerje strelov na gol z 9:3.

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hokej olimpija bolzano liga ice

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