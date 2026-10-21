Olimpija praznih rok iz Salzburga

Olimpija je po seriji petih zmag doživela četrti poraz v ligi ICE in na razpredelnici zdrsnila na četrto mesto. V Salzburgu je klonila z 0:1. Za Ljubljančane, ki imajo povprečje 4,72 gola na tekmo, je bil to prvi dvoboj v sezoni brez doseženega zadetka. Hkrati je bila to tekma z najnižjim rezultatom v tej sezoni v celotnem tekmovanju.

Kljub porazu je Olimpija po prvi četrtini rednega dela najučinkovitejša ekipa tekmovanja in ima najboljše razmerje med danimi in prejetimi zadetki (+19). Ob tem se lahko pohvali, da ima v svojih vrstah dva igralca iz najboljše peterice. Nicholai Meyer s 67 točkami zaostaja le za članom Gradca Lukasom Haudumom (72), Terrence James Brennan pa je peti najučinkovitejši (55).