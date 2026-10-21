Olimpija praznih rok iz Salzburga

Olimpija je po seriji petih zmag doživela četrti poraz v ligi ICE in na razpredelnici zdrsnila na četrto mesto. V Salzburgu je klonila z 0:1. Za Ljubljančane, ki imajo povprečje 4,72 gola na tekmo, je bil to prvi dvoboj v sezoni brez doseženega zadetka. Hkrati je bila to tekma z najnižjim rezultatom v tej sezoni v celotnem tekmovanju.
Kljub porazu je Olimpija po prvi četrtini rednega dela najučinkovitejša ekipa tekmovanja in ima najboljše razmerje med danimi in prejetimi zadetki (+19). Ob tem se lahko pohvali, da ima v svojih vrstah dva igralca iz najboljše peterice. Nicholai Meyer s 67 točkami zaostaja le za članom Gradca Lukasom Haudumom (72), Terrence James Brennan pa je peti najučinkovitejši (55).
Danes omenjena posameznika Olimpije nista bila pri strelu, čeprav je Meyer v prvi tretjini zadel gol, vendar sta ga sodnika po ogledu posnetka razveljavila zaradi prekrška nad domačim vratarjem. Salzburg je edini zadetek dosegel v 27. minuti, Olimpija pa je imela v zaključku tekme nekaj zrelih priložnosti za izenačenje, vendar Christopher Douglas ni izkoristil napake domače obrambe, vratar Atte Tolvanen pa je ob igralcu manj uspešno ukrotil vse strele. Olimpija je imela na koncu dva strela več od gostiteljev (27:25).
Olimpija bo naslednji dve tekmi igrala doma. V petek, 23. oktobra, bo gostila Fehervar, dva dni pozneje pa Milano.
Izidi lige ICE, 21. oktober:
Salzburg - Olimpija Ljubljana 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Schneider 27.
Black Wings Linz - Vienna Capitals 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Pustertal - Pioneers Vorarlberg 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Bolzano - Innsbruck 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Graz99ers - Milano 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
VSV Beljak - Ferencvaros 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
KAC Celovec - Fehervar 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
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