Olimpija premagala Znojmo in skočila na vrh lestvice

Uvod je sprva pripadel gostom, a je bil Žan Us zanesljiv. Potem pa so tudi domači poskrbeli, da je imel Pavel Kantor nekaj dela. Ob strelih Luke Kalana z igralcem več ter Žana Jezovška in Gregorja Koblarja je še ostal nepremagan, a je nato v 16. minuti le odbil plošček po strelu Žige Panceta , odbiti plošček pa je Nik Simšič pospravil v gol.

Druga tretjina je bila nato povsem ljubljanska. Domači so si dovolili le eno napako, ko so gostje dosegli zadetek za znižanje na 1:3, vse ostalo pa so opravili z odliko. Predvsem je dobro delovala naveza Pance - Simšič, slednji je zadel za 2:0, Pance pa ob številčni prednosti za 3:0.

Za največje navdušenje v Tivoliju pa so domači poskrbeli ob četrtem golu, ko je najprej Miha Zajc iz obrata zadel prečko, odbiti plošček pa je v gneči pred golom v mrežo potisnil Blaž Tomaževič. Za piko na i vrhunski tretjini pa je po protinapadu Tomaževiča učinkovito končal še Jezovšek.

V zadnjem delu so Ljubljančani poskrbeli za nepotrebno dramo. Do 53. minute so imeli vse pod nadzorom, potem pa so tekmecem dovolili dva gola v le 17 sekundah razmaka. Zadetka sta nekoliko zmedla domače, ki so nato zaigrali precej panično in v 57. minuti dobili še en gol.

A preobrata Čehom le ni uspelo izvesti. Ko so ob koncu tvegali brez vratarja, je Simšič s tretjim zadetkom na tekmi vendarle potrdil zasluženo zmago domačih.