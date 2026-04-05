Ledeni zmaji po herojski borbi do prve zmage

Ljubljana , 05. 04. 2026 21.13 pred 6 urami 3 min branja 1

Avtor:
J.B. STA
Četrta tekma: Olimpija – Pustertal

Hokejisti Olimpije v ligi ICEHL še niso rekli zadnje. Na četrti tekmi polfinalne serije s Pustertalom so prišli do prve zmage in tako izid znižali na 1:3. V Tivoliju je odločal podaljšek, v katerem je odločilni gol za 5:4 dosegel Nik Simšič.

Na prejšnjih treh tekmah se je pokazalo, da je Pustertal za Ljubljančane res neugoden tekmec. Imeli so veliko težav, tekmeci pa so neusmiljeno kaznovali vsako napako.

Tudi tokrat se je začelo podobno. Prvi nalet tekmecev so domači zdržali, potem pa zapravili še eno številčno prednost. Na drugi strani je Pustertal hladnokrvno izkoristil napako domačih v obrambi in po protinapadu povedel.

A so domači navijači nato le dočakali trenutek, ko je klonil tudi vratar Edward Pasquale. Ta ni dobil gola na prvih treh tekmah polfinala, skupno pa že kar 279 minut v nizu. Premagal ga je Rok Kapel, potem ko sta z Žigo Pancetom pobegnila v protinapad.

Vratar Edward Pasquale je končno klonil.
FOTO: Luka Kotnik

Toda trdo prigarano izenačenje so domači spet zapravili z lahkomiselno napako, ki je omogočila protinapad tudi gostom. Pred tem pa so imeli ti veliko priložnost celo z igralcem manj, a je takrat vratar Dustin Tokarski še preprečil zadetek.

Sledila je odlična druga tretjina domačih. Vzpostavili so ravnotežje, njihove akcije pa so bile vse bolj nevarne. Blizu golu sta bila Robert Sabolič in Nik Simšič, nato pa je kapetan domačih Sabolič v 28. minuti z natančnim strelom z leve strani poskrbel za izenačenje.

Sledil je "power play" gostov, ki so ga zmaji odlično prestali, vratar Tokarski je dodal nekaj vrhunskih obramb, za piko na i pa so zeleno-beli končno zadeli tudi ob igralcu več in v 39. minuti so po golu TJ Brennana prvič v tem polfinalu vodili.

V tretji tretjini so domači živeli nevarno; imeli so sicer še nekaj priložnosti, toda ob vsaki napaki je bilo vroče pred golom Tokarskega. Eno takšnih napak so gostje izkoristili za izenačenje v 46. minuti, potem je ljubljanski vratar ubranil dva samostojna prodora tekmecev in strel iz bližine. Ni pa mogel preprečiti zadetka v 59. minuti, ko je po še enem protinapadu odbitek končal v golu.

Vzdušje v Tivoliju je bilo znova peklensko.
FOTO: Luka Kotnik

Olimpija je bila manj kot dve minuti oddaljena od konca sezone, toda tveganje brez vratarja se je tokrat obrestovalo. V polno je 66 sekund pred koncem zadel Zach Boychuk in izsilil podaljšek.

V tem sta ekipi razumljivo manj tvegali, je pa večji del imela terensko premoč domača zasedba. Ob izključitvi na strani tekmecev so imeli zmaji dve priložnosti, po drugi strani pa je Tokarski spet nekajkrat odlično posredoval.

Ko se je podaljšek že prevesil v zadnjo minuto, pa je po podaji Nicolaia Meyerja Simšič udaril iz obrata, plošček je končal v mreži in veliko slavje pred tokrat zares odličnim hokejskim občinstvom v Tivoliju se je lahko začelo.

5. april, izid:

Olimpija Ljubljana - Pustertal 5:4 (1:2, 2:0, 1:2; 1:0)

(Pustertal vodi s 3:1 v zmagah)

4krogci
05. 04. 2026 21.53
Pustertal je le in zgolj poskrbel za to, da bodo zmagal lepo doma, da bo veselje lepše. Tko da brez nekih fanfar,strasnih preobratih in vrhunski igri Olimpije, ki po videnem je bila povprecna kot do sedaj!
bibaleze
