Olimpija s tremi zadetki v tretji tretjini premagala Linz

Ljubljančani so se z Linzem pomerili že tretjič v sezoni. Na prvi tekmi v Tivoliju so zmagali s 6:3, v Linzu, ki je sicer pri repu prvenstvene razpredelnice, pa zabeležili enega od svojih treh porazov, izgubili so po podaljšku. Jasno je bilo, da znajo biti Avstrijci kljub stanju na lestvici nevarni, kar so tudi dokazali. Prvi dve tretjini so bili dokaj enakovredni tekmeci, s precej sreče držali neodločen izid do začetka zadnje, na koncu pa Ljubljano vendarle zapustili praznih rok.