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Zimski športi

Olimpija tekmecem nasula osem golov

Ljubljana, 04. 10. 2026 19.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
HK Olimpija Ljubljana

Hokejisti Olimpije so v Ljubljani 8. krogu liga ICE premagali Pioneers Vorarlberg z 8:0. Ljubljančani so tokrat igrali proti ekipi, ki je zadnja na lestvici brez ene same točke.

Zmaji so hitro povedli, ko je po treh minutah in štirih sekundah Nicolai Meyer izkoristil lepo in hitro akcijo soigralcev.

Rožle Bohinc je minuto in sekundo pozneje za svojo peto točko v sezoni povišal prednost na 2:0. Izid tretjine je v 13. minuti postavil Miha Beričič, podajalec pri prejšnjem zadetku. Ta del so v strelih igralci Olimpije dobili s 14:4.

V začetku 23. minute je vratar Alex Caffi četrtič klonil, z lepim strelom od daleč ga je ugnal Žiga Mehle in izkoristil slabo obrambno postavitev gostov. Sredi 29. minute je Jan Urbas pred golom preusmeril strel Colina Reida McNeilla in presenetil Caffija.

Ta je moral v 31. minuti ponovno po plošček v mrežo. Po ogledu videoposnetka so sodniki zadetek priznali in pripisali Blažu Gregorcu. Takoj nato je gol zapustil Caffi, zamenjal ga je Leon Sommer.

V 44. minuti je Olimpija prvič zadela z igralcem več na ledu, drugič je bil uspešen Meyer. Slabo minuto pozneje je drugi gol zadel še Urbas za končni izid. Vratar zelenih Žan Us je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, kar je Ljubljančanom, ki so tokratne tekmece nadigrali s 44:19 v strelih, uspelo prvič v sezoni.

Olimpijo, ki je na sedmi tekmi ob treh porazih prišla do četrte zmage, naslednji dvoboj čaka v petek, ko bo gostovala v Gradcu.

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