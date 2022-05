Olimpija v hokejski Ligi prvakov

Liga je v celoti v lasti in upravljanju podjetja Champions Hockey League AG/Ltd, ki kot delničarje vključuje 26 evropskih klubov, šest nacionalnih lig in Mednarodno hokejsko zvezo. Lige delničarjev so iz Avstrije (ICE), Češke, Finske, Nemčije, Švedske in Švice. Najboljše ekipe iz Challenger League (Danska, Francija, Norveška, Poljska, Slovaška, Slovenija in Velika Britanija) prejmejo udeležbo Wild Card. V sezoni 2022/23 se bodo ekipe pomerile na 125 tekmah med 1. septembrom 2022 in 18. februarjem 2023, ko se bo sezona zaključila s finalnim obračunom na eni tekmi, zmagovalna ekipa pa bo na koncu okronana za evropskega klubskega prvaka.

"Vojno dejanje proti Ukrajini je tragedija in nepredstavljivo je, kakšno trpljenje povzroča ukrajinskemu ljudstvu. Seveda je razumljivo, da HC Donbass Donetsk v takih okoliščinah v sezoni 2022/23 ne more sodelovati v CHL, in klubu bi se radi zahvalili za njihovo zavzetost in ogromen trud, ki ga je vložil v svoj prvi nastop v CHL v prejšnji sezoni. CHL ima možnost imenovati klube s sistemom Wild Card in tako prispevati k razvoju evropskega klubskega hokeja s čim bolj mednarodno raznolikim območjem sodelovanja. Nominacija HK SŽ Olimpija ponuja priložnost, da na zemljevid CHL dodamo novo državo. Klub je v vzponu in je bolje od vseh pričakovanj zaključil svojo prvo sezono v ligi ICE. Iz tega razloga smo se odločili, da jim dodelimo Wild Card in 32. mesto v postavi CHL v sezoni 2022/23," piše v uradnem sporočilu za javnost , ki ga je podalo vodstvo CHL. "Nastopanje v CHL je bilo naša velika želja in eden izmed zastavljenih ciljev. Da bomo kot prva slovenska ekipa del elitne Lige prvakov, je za nas velika čast in potrditev dobrega dela v klubu, ki je očitno cenjeno in prepoznano tudi v tujini. V pretekli sezoni smo s svojim delom potrdili, da Ljubljana ni samo glavno mesto Slovenije, ampak tudi hokejsko mesto. Vesel sem, da bomo Ljubljani in svojim gledalcem ponudili tekme najvišjega nivoja v Evropi. Nastopanje v CHL je priložnost za naš klub tako s športnega kot z organizacijskega vidika. Kot smo že večkrat poudarili, želimo omogočiti razvoj, napredek in izkušnje slovenskim hokejistom ter tako pripomoči razvoju slovenskega hokeja. Temu ostajamo zvesti tudi v prihodnje," je uradno izjavo kluba podal predsednik Miha Butara.