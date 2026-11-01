Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Olimpija v Milanu do četrte zaporedne zmage

Milano, 01. 11. 2026 20.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Hokejisti Olimpije

Hokejisti Olimpije so v 18. krogu lige ICE v gosteh premagali Milano s 6:1. Dosegli so še četrto zaporedno zmago v ligi ICE. Ljubljančani so tudi tokrat prikazali dominantno predstavo in povsem nadigrali hokejiste Milana.

Takšen razplet je nakazovalo že dogajanje v prvi tretjini. Domači so sicer na začetku srečanja imeli nekaj priložnosti, a so zmaji po prodoru Jana Urbasa v sedmi minuti prvi zatresli mrežo. Zdelo se je, da so domači hokejisti po vodilnem zadetku gostov vendarle vzpostavili ravnotežje na ledu, vendar so se čez slabih deset minut znova znašli v rezultatskem zaostanku. Vodstvo Ljubljančanov je namreč v 17. minuti na 2:0 povišal Marly Quince.

Ljubljanski hokejisti so 20 sekund kasneje zadeli še tretjič. Tokrat je po podaji Terrencea Jamesa Brennana v polno meril Žiga Pance. Italijanom je nekaj upanja na ugodnejši razplet dobri dve minuti pred koncem prve tretjine vlil Chad Pietroniro, ki je zadel po podaji Wyatta Wylieja in znižal vodstvo Olimpije na 3:1.

V drugi tretjini je bilo treba na nov zadetek Ljubljančanov počakati vse do 28. minute, ko je podajo Marcela Mahkovca učinkovito zaključil Urbas in dosegel še drugi zadetek na srečanju. Ekipi sta si v tem delu srečanja privoščili precej disciplinskih kazni, pri čemer je Rožle Bohinc zaradi namernega naleta v glavo enega izmed italijanskih hokejistov v 28. minuti moral celo predčasno končati srečanje.

Tudi tretja tretjina se je začela po ljubljanskih notah, saj je Olimpija še petič zatresla mrežo nebogljenih Italijanov in razrešila vse dvome o zmagovalcu. Tokrat se je med strelce v 44. minuti vpisal Zach Boychuk, ki je bil učinkovit po podaji Jana Ćosića. Zadnji žebelj v krsto Milana pa je z zadetkom v 57. minuti zabil Blaž Gregorc in postavil končni izid 6:1.

Olimpija bo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrala 11. novembra, ko bo gostovala pri Pustertalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
hokej

Favoriti upravičili pričakovanja: Olimpija znova slavila

24ur.com Popoln tivolski večer: potrjena končnica, polna dvorana in skalp prvakov
24ur.com Hokejisti Olimpije še drugič v sezoni nadigrali Ferencvaroš
24ur.com Hokejisti Olimpije pred domačimi gledalci ugnali Pustertal
24ur.com Zmaji po porazu v podaljšku končali sezono v ligi ICE
24ur.com Nova zmaga ljubljanskih hokejistov
24ur.com Hokejisti Olimpije na domačem ledu prejel pol ducata golov in izgubili
24ur.com Olimpija še tretjič zapored izgubila z izidom 3:0
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
zadovoljna
Portal
Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
Ena navada razkriva, ali bo zveza obstala: večina parov je sploh ne opazi
vizita
Portal
To napako pri jemanju zdravil dela ogromno ljudi: posledice so lahko nevarne
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
cekin
Portal
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala
Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
7 znakov, da je ženska v razmerju nesrečna, čeprav tega ne pove na glas
dominvrt
Portal
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
okusno
Portal
To bi morali preveriti pri vsakem nakupu živil, a pogosto pozabimo
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Ajdova kaša: super ideje, kako jo pripraviti za zajtrk
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
Popolna priloga mesu v omaki: Hrustljava in mehka hkrati
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zemljo krast
Zemljo krast
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022