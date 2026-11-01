Olimpija v Milanu do četrte zaporedne zmage

Takšen razplet je nakazovalo že dogajanje v prvi tretjini. Domači so sicer na začetku srečanja imeli nekaj priložnosti, a so zmaji po prodoru Jana Urbasa v sedmi minuti prvi zatresli mrežo. Zdelo se je, da so domači hokejisti po vodilnem zadetku gostov vendarle vzpostavili ravnotežje na ledu, vendar so se čez slabih deset minut znova znašli v rezultatskem zaostanku. Vodstvo Ljubljančanov je namreč v 17. minuti na 2:0 povišal Marly Quince.

Ljubljanski hokejisti so 20 sekund kasneje zadeli še tretjič. Tokrat je po podaji Terrencea Jamesa Brennana v polno meril Žiga Pance. Italijanom je nekaj upanja na ugodnejši razplet dobri dve minuti pred koncem prve tretjine vlil Chad Pietroniro, ki je zadel po podaji Wyatta Wylieja in znižal vodstvo Olimpije na 3:1.

V drugi tretjini je bilo treba na nov zadetek Ljubljančanov počakati vse do 28. minute, ko je podajo Marcela Mahkovca učinkovito zaključil Urbas in dosegel še drugi zadetek na srečanju. Ekipi sta si v tem delu srečanja privoščili precej disciplinskih kazni, pri čemer je Rožle Bohinc zaradi namernega naleta v glavo enega izmed italijanskih hokejistov v 28. minuti moral celo predčasno končati srečanje.

Tudi tretja tretjina se je začela po ljubljanskih notah, saj je Olimpija še petič zatresla mrežo nebogljenih Italijanov in razrešila vse dvome o zmagovalcu. Tokrat se je med strelce v 44. minuti vpisal Zach Boychuk, ki je bil učinkovit po podaji Jana Ćosića. Zadnji žebelj v krsto Milana pa je z zadetkom v 57. minuti zabil Blaž Gregorc in postavil končni izid 6:1.

Olimpija bo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrala 11. novembra, ko bo gostovala pri Pustertalu.