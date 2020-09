V finalu pokala Jeseničani in Blejci

V prvi polfinalni tekmi so hokejisti MK Bleda nekoliko presenetljivo premagali Kranjčane. Povedel je Triglav z zadetkom Žana Zupana, potem pa so Blejci dosegli tri gole (Luc Slivnik, Andraž Zupan, Nejc Pančur) in v 30. minuti vodili s +2. V zadnji tretjini je nato v 49. minuti Jaša Jenko znižal ter Kranjčanom odprl vrata do izenačenja. A kljub pritiskom v zadnjih minutah in igri brez vratarja ob koncu jim ni uspelo, vratarka Bleda Pia Dukarič je na celotni tekmi zbrala 35 obramb in svoje soigralce popeljala do finala. V večernem derbiju sta se pomerila stara znanca slovenskih hokejskih ploskev. Danes na prvi uradni tekmi, potem ko so pred dnevi na tradicionalnem uvodu na poletni ligi na Bledu slavili Jeseničani z 2:1. Obračun je bil nekaj posebnega tudi zaradi praznih tribun. Prireditelji pokalnega turnirja so se namreč odločili, da v Tivoliju ne bo gledalcev, tako da sta se največja hokejska rivala merila v skorajda povsem prazni dvorani.

Ni pa bilo niti zadetkov. V prvih dveh tretjinah so se Jeseničani in Ljubljančani izmenjavali pri pobudi na ledu, nekaj časa je bila terenska premoč na strani enih, nato drugih. Slabo so izkoriščali tudi "power-play", tako da vratarja Žan Us na jeseniški strani (še lani je branil barve ekipe iz Tivolija) ter domači Paavo Hölsa nista klonila. Jeseniški je sicer dobil plošček v mrežo ob koncu drugega dela, toda sodniki so zadetek zeleno-belih zaradi oviranja vratarja razveljavili. Ljubljančani so v zadnji tretjini pritisnili in si ustvarili več priložnosti in občasno povsem stisnili tekmece pred njihova vrata, niso pa dosegli zadetka. Podobno kot v drugi tretjini so se sicer pred koncem spet razveselili, saj so menili, da se je plošček po odboju od enega od gostujočih igralcev Usu izmuznil čez črto, a sodniki tega niso potrdili. Po rednem delu je ostalo pri 0:0, pri čemer je bilo razmerje strelov kar 34-15.

Tudi podaljšek je minil ob premoči domačih, a so bili neučinkoviti, Us in njegovi soigralci pa dovolj borbeni, da so prišli do kazenskih strelov, čeprav je bilo razmerje strelov po 65 minutah 38-17. Tudi pri zadnjem dejanju se je izkazal jeseniški vratar, ustavil je vse ljubljanske poskuse. Na jeseniški strani pa je bil uspešen Jaka Šturm, kar je bilo na koncu dovolj za prestižno zmago v derbiju in priložnost za prvo lovoriko v sezoni.

Na poti do finala so v četrtfinalu v Jeseničani zanesljivo premagali Maribor z 8:0, SŽ Olimpija pa z enakim izidom mlado jeseniško zasedbo. Blejci so v sredo premagali True Celje s 5:0, Kranjčani pa Slavijo Junior s 3:2.

Izida, pokal Slovenije, polfinale:

MK Bled - Triglav 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 0:0)