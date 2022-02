Olimpija boljša na ledu, a zmaga odšla na Madžarsko

Tekme razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva si, predvsem zaradi številnih preloženih dvobojev v bližnji preteklosti, sledijo druga za drugo. Hokejisti SŽ Olimpije so v 45. krog gostili madžarsko ekipo Fehervar in navkljub terenski premoči na ledeni ploskvi, izgubili (1:4) ter si zmanjšali možnosti neposredne uvrstitve v končnico. Zmaji so proti Madžarom nastopili brez pomoči obeh prvih vratarjev. Ljubljanski gol je branil 19-letni Luka Kolin.

Mitja Šivic ima z zmaji v zadnjem času kar precej smole ... FOTO: Luka Kotnik Izid, 45. krog:

SŽ Olimpija - Fehervar 1:4 (1:1, 0:1, 0:1)