Olimpija z novo gostujočo zmago

Hokejisti SŽ Olimpije so odigrali tekmo 7. kroga v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Zmaji so gostovali v Feldkirchu pri ekipi Pioneers Vorarlberg in zmagali s 4:1. Vse štiri gole za goste so dosegli slovenski igralci. Za Ljubljančane je bila to že četrta gostujoča tekma v sezoni, pred domačimi gledalci pa so odigrali le dve. Aktualne slovenske šampione prihodnji teden čaka še zadnja tekma v hokejski ligi prvakov, ko bodo gostovali pri švicarskem Zugu.

icon-expand Zmaji v tej sezoni blestijo na gostovanjih, saj so v regionalni ligi slavili že tretjič na skupaj odigranih štirih tekmah. Tokrat so slavili na Predalberškem. FOTO: Domen Jančič - HK SŽ Olimpija Izid, liga ICEHL, 7. krog:

Pioneers Vorarlberg - SŽ Olimpija 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Sandhu 15.; Pance 3., Kalan 9., Beričič 24., Sodja 58.