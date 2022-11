Zmaji po preobratu do dragocene zmage

Ljubljanski hokejisti imajo ta teden trojček domačih tekem. A začetek ni bil najboljši, saj so v torek izgubili z Asiagom, danes je bil na drugi strani Gradec, že v soboto pa v prestolnico pride še ekipa izpod vrha lestvice Innsbruck. Na današnji tekmi je Ljubljančanom z odlično zadnjo tretjino le uspelo prekiniti slab niz in doseči drugo zmago na zadnjih osmih tekmah. Uvod v dvoboj z Gradcem je bil spodbuden. Ljubljančani, v postavi imajo tudi Miho Beričiča, ki je danes dobil priznanje za najboljšega mladega igralca lige v septembru in oktobru, so namreč hitro zadeli, Rok Kapel je za vodstvo poskrbel v tretji minuti. A pozneje so bili gostje enakovredni, izenačili pa so v deveti minuti. "Power play" Ljubljančanom v tej sezoni nikakor ne steče in tudi danes je bilo podobno. Imeli so tri priložnosti, ki pa so ostale neizkoriščene. V eni od akcij ob številčni premoči so njihovi tekmeci celo ušli v protinapad in le razpoloženemu vratarju Anthonyju Morronu so se lahko domači zahvalili, da niso zaostajali. Ljubljanski vratar je bil sicer eden ključnih mož v drugi tretjini, saj je z nekaj vrhunskimi obrambami reševal Olimpijo, ni pa mogel preprečiti zadetka po odbitku v 31. minuti.

A ob majhnem zaostanku so domači še upali na preobrat. V zadnji tretjini so spet zaigrali odločneje, kot zanimivost pa velja omeniti, da so danes do preobrata prišli po zaslugi igre z igralcem manj, saj so na ta način dosegli kar dva gola. Najprej je namreč v 46. minuti po protinapadu zadel kapetan Žiga Pance. Le nekaj minut zatem so imeli gostje spet igralca več, a je Pance spet ušel obrambi ter lepo podal Jaki Sodji in Olimpija je že vodila. Junak v domači vrsti Pance je v 57. minuti zadel še, ko so bile moči na ledu izenačene, s tem pa na široko odprl vrata do zmage. Gradec je še poskušal brez vratarja, kar pa je v zadnji minuti izkoristil Carl Neill in dokončno potrdil lepo zmago, ki je v tabor zeleno-belih prinesla veliko olajšanja. Uspeh je Ljubljančane tudi dvignil na lestvici, kjer so zdaj na devetem mestu prehiteli današnje tekmece.

Priznanje za mladega hokejista Olimpije

Olimpijin Miha Beričič je izbran za Young Star lige ICE meseca septembra in oktobra, njegovi protikandidati so bili Clemens Krainz (Graz99ers), Senna Peeters (HC Innsbruck) in Lucas Thaler (Red Bull Salzburg). "Počaščen sem, da sem bil nominiran in potem še izbran za Young Star meseca septembra in oktobra. Zame je to velika spodbuda za naprej, dokaz, da dobro izkoriščam priložnosti, ki sem sem jih dobil, in da se vse da, če trdo delaš in verjameš v uspeh. Hokej je ekipni šport in to je priznanje tudi za celotno ekipo," je za uradno spletno stran SŽ Olimpije povedal Miha Beričič.

Izbor "mlade zvezde" lige ICE poteka z glasovanjem javnosti, medtem ko štiri mlade talentirane igralce nominira liga.



Izid, liga ICEHL, 20. krog:

SŽ Olimpija - Graz99ers 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Kapel 3., Pance 48., 57., Sodja 51., Neill 60.; Granholm 9., Yogan 31.