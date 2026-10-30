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Zimski športi

Favoriti upravičili pričakovanja: Olimpija znova slavila

Ljubljana, 30. 10. 2026 21.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Š.Z.
HK Olimpija Ljubljana

Hokejisti Olimpije so Dunajčane pričakali po zaporednih zmagah proti Milanu in Vorarlbergu ter bili glede na stanje na lestvici favoriti tudi proti Capitals. Čeprav je bila tekma precej izenačena, so vlogo favorita tudi upravičili in s 3:1 premagali goste.

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Olimpija se je v Ljubljani veselila nove zmage v Ligi ICE. S 3:1 so premagali Vienno Capitals.

Večji del prve tretjine je minil brez posebnih nevarnosti za ena ali druga vrata, Dunajčani niso bili posebej nevarni niti ob igri z igralcem več ob izključitvi Jana Urbasa. Prav slednji je bil v 15. minuti vpleten v vodilni zadetek zasedbe Bena Cooperja, ko je iz bližine zadel Nathaniel Halbert za izid po prvi tretjini obračuna.

Čeprav je imela Olimpija pobudo na začetku druge tretjine, pa so v 27. minuti Avstrijci izid poravnali, ko je po izgubljenem ploščku Olimpije na sredini ledene ploskve v protinapad stekel Sam Antonitsch in matiral Lukaša Horaka v domačih vratih. V enakovrednem dvoboju so imeli domačini ob koncu tretjine prednost igralca več, a jim v dobri minuti ni uspelo unovčiti power playa.

Nekaj tega je ostalo še za začetek zadnje tretjine, a je ostalo pri 1:1. So pa gostitelji svoje navijače razveselili ob naslednji igri z igralcem več, ko je malce z desne strani v bližnji zgornji kot dunajskih vrat zadel TJ Brennan. Štiri minute in pol pred koncem so drugič na tekmi do igre z igralcem več prišli tudi Dunajčani, ki so bili nekajkrat nevarni, sicer pa so se domačini dobro branili, svoje delo je opravil tudi Horak in ostalo je pri vodstvu Olimpije.

Gosti so nato poskusili še z igro brez vratarja, kar pa je domača vrsta takoj kaznovala, dobri dve minuti pred koncem je v prazno mrežo zadel Joshua Darren Lawrence in postavil končni izid.

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hk olimpija Liga ICE Hokej

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