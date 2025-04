'Olimpijska medalja je nekaj, kar manjka, nekaj, kar bi se spodobilo, da pripada takšni karieri'

"Zdaj so spet in želja in motivacija in volja, in vse skupaj. Je bilo že nekajkrat do sedaj v karieri tako, da je bila mogoče malo manjša, da je mogoče skoraj ni bilo več, nikoli sicer tako resno kot letos, to moram priznati. Po razmisleku, pogovoru z nekaterimi ljudmi, ki mi pomenijo največ, sem vseeno uvidela, da ne morem kar tako nehati, sem motivirana, zdrava, da nadaljujem ," je dejala Ilka Štuhec.

In pripomnila, kaj so bile odločilne besede, ki so pretehtale: "Ni vredno tako končati, sem si tudi sama v bistvu gor prišla po domače, enostavno imam za pokazati še nekaj več, da to letos definitivno ni to, in da pač ni druge, kot da vztrajam," je poudarila Mariborčanka. Štuhčeva je z 31. marcem po eni sezoni končala sodelovanje z Gorzo. Končnih odločitev o tem, kdo bo njen sodelavec ali sodelavka, še ni sprejela.

"Čisto vse je še v procesu dogovora, tako da je težko reči karkoli," je dodala. Brez trenerja v ekipi bi težko shajala, čeprav bo težko našla takšnega, ki bi se ponašal s tekmovalnimi uspehi, kot jih ima sama. "Eni mogoče niso bili vrhunski smučarji, so pa vrhunski trenerji, nikjer ne piše, da bi bila jaz vrhunska trenerka," pravi Ilka. "Ne gre samo za to, da mi trener pove, zdaj pa moraš z visokim bokom stopiti na zunanjo smučko, pač to ve čisto vsak," je pojasnila Štuhčeva.

"Ne gre za to, da se pri meni, ki nisem več najmlajša, skuša kaj spreminjati, da bom smučala kot Federica Brignone, Lara Gut-Behrami, ali pa ne vem kdo, ampak da se izvleče iz mene stvari, ki jih znam in ki so nekje v meni, in jih pokažem takrat, ko jih moram," je razkrila.