Olimpijska prvakinja Alysa Liu bo izpustila sezono 2026/27

"Medtem ko drugi napovedujejo svoje programe, bom jaz ta čas izkoristila za objavo, da v tej sezoni ne bom tekmovala. Vedno si želim postavljati nove izzive, da se lahko moja umetniška izraznost in drsanje razvijata. Zame je pomembno, da šport odraža mojo osebno rast," je zapisala Alysa Liu .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ameriška drsalka je februarja na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini navdušila svet s svojo prosto sestavo. Njen nastop na skladbo Donne Summer MacArthur Park Suite ji je prinesel zlato medaljo in stoječe ovacije občinstva.

V intervjuju za televizijsko mrežo NBC je Liu povedala, da namerava med premorom še naprej trenirati in izpopolnjevati svoje znanje – celotno umetniško izražanje, piruete, skoke, vse.