Olimpijska prvakinja Alysa Liu bo izpustila sezono 2026/27

"Medtem ko drugi napovedujejo svoje programe, bom jaz ta čas izkoristila za objavo, da v tej sezoni ne bom tekmovala. Vedno si želim postavljati nove izzive, da se lahko moja umetniška izraznost in drsanje razvijata. Zame je pomembno, da šport odraža mojo osebno rast," je zapisala Alysa Liu.
Ameriška drsalka je februarja na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini navdušila svet s svojo prosto sestavo. Njen nastop na skladbo Donne Summer MacArthur Park Suite ji je prinesel zlato medaljo in stoječe ovacije občinstva.
V intervjuju za televizijsko mrežo NBC je Liu povedala, da namerava med premorom še naprej trenirati in izpopolnjevati svoje znanje – celotno umetniško izražanje, piruete, skoke, vse.
Liu si je premor vzela že leta 2022, ko se je pri 16 letih umaknila iz umetnostnega drsanja. Takrat je dejala, da je bila "tako predana drsanju, da se skoraj ni ukvarjala z ničimer drugim". V tekmovalno drsanje se je vrnila v predolimpijski sezoni 2024/25.
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