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Olimpijska prvakinja Alysa Liu bo izpustila sezono 2026/27

New York, 26. 08. 2026 10.41 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Alysa Liu

Aktualna olimpijska prvakinja v umetnostnem drsanju Američanka Alysa Liu je v ponedeljek zvečer na Instagramu sporočila, da v sezoni 2026/27 ne bo tekmovala. To ni prvič, da si je 21-letnica vzela tekmovalni premor; pravi, da se bo vrnila, ampak najprej potrebuje čas zase.

"Medtem ko drugi napovedujejo svoje programe, bom jaz ta čas izkoristila za objavo, da v tej sezoni ne bom tekmovala. Vedno si želim postavljati nove izzive, da se lahko moja umetniška izraznost in drsanje razvijata. Zame je pomembno, da šport odraža mojo osebno rast," je zapisala Alysa Liu.

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Ameriška drsalka je februarja na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini navdušila svet s svojo prosto sestavo. Njen nastop na skladbo Donne Summer MacArthur Park Suite ji je prinesel zlato medaljo in stoječe ovacije občinstva.

V intervjuju za televizijsko mrežo NBC je Liu povedala, da namerava med premorom še naprej trenirati in izpopolnjevati svoje znanje – celotno umetniško izražanje, piruete, skoke, vse.

Alysa Liu
Alysa Liu
FOTO: AP

Liu si je premor vzela že leta 2022, ko se je pri 16 letih umaknila iz umetnostnega drsanja. Takrat je dejala, da je bila "tako predana drsanju, da se skoraj ni ukvarjala z ničimer drugim". V tekmovalno drsanje se je vrnila v predolimpijski sezoni 2024/25.

alysa liu umetnostno drsanje tekmovalni premor

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