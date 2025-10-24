Svetovna prvakinja priznala, da je zlorabila kartico reprezentančne kolegice

Francoska svetovna prvakinja Simon je dolgo tajila dejanje, tudi sebe postavljala v vlogo žrtve in razlagala, kako so kartico zlorabili na njej. V petek je 29-letna športnica s priznanjem poskrbela za preobrat. Tožilstvo zdaj zanjo zahteva dvomesečno pogojno zaporno kazen in plačilo 20.000 evrov kazni.

"Priznam. Ne morem pa se spomniti, da sem očitana dejanja storila," je dejala zmagovalka svetovnega pokala 2023 in s tem ostala brez pojasnila, kako in zakaj je v resnici do dejanja prišlo.

Sodišče zmagovalki 10 tekem za svetovni pokal očita, da je reprezentančni kolegici Justine Braisaz-Bouchet in še drugi osebi v francoski ekipi ukradla kartici in poleti 2022 z njima nakupovala po spletu. Septembra so se začeli očitki o zlorabah in prevarah v ekipi, Braisaz-Bouchet pa je spomladi 2023 dala prijavo na policijo.

Na obtožbe so se odzvali tudi v francoski reprezentanci, kjer so Simon leta 2023 začasno izključili iz dela izbrane vrste. Oktobra je tekmovalko policija za nekaj dni celo priprla.