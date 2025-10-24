Svetovna prvakinja priznala, da je zlorabila kartico reprezentančne kolegice

- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Francoska svetovna prvakinja Simon je dolgo tajila dejanje, tudi sebe postavljala v vlogo žrtve in razlagala, kako so kartico zlorabili na njej. V petek je 29-letna športnica s priznanjem poskrbela za preobrat. Tožilstvo zdaj zanjo zahteva dvomesečno pogojno zaporno kazen in plačilo 20.000 evrov kazni.
"Priznam. Ne morem pa se spomniti, da sem očitana dejanja storila," je dejala zmagovalka svetovnega pokala 2023 in s tem ostala brez pojasnila, kako in zakaj je v resnici do dejanja prišlo.
Sodišče zmagovalki 10 tekem za svetovni pokal očita, da je reprezentančni kolegici Justine Braisaz-Bouchet in še drugi osebi v francoski ekipi ukradla kartici in poleti 2022 z njima nakupovala po spletu. Septembra so se začeli očitki o zlorabah in prevarah v ekipi, Braisaz-Bouchet pa je spomladi 2023 dala prijavo na policijo.
Na obtožbe so se odzvali tudi v francoski reprezentanci, kjer so Simon leta 2023 začasno izključili iz dela izbrane vrste. Oktobra je tekmovalko policija za nekaj dni celo priprla.
Simon je s francosko štafeto leta 2022 osvojila srebrno medaljo na olimpijskih igrah v Pekingu. S svetovnih prvenstev ima 13 medalj, od tega deset zlatih. Letos je v Lenzerheideju osvojila kar štiri zlate kolajne.
Danes se je Simon ob priznanju žrtvama v ekipi tudi opravičila. Kot pravi, pri kraji ni imela finančnega motiva in denarne potrebe. Na vprašanje, zakaj je imela pri sebi fotografijo bančne kartice reprezentančne kolegice, pa je odvrnila: "Imela sem nekakšen blackout."
Tožilstvo je opozorilo tudi na drago mednarodno preiskavo. Velik del je k temu pripomogla Simon sama, ker je z vedno novimi dokazi in trditvami zavlačevala postopke. Tožilstvo meni, da se je svojih dejanj v celoti zavedala, kar odpira vprašanje zlonamernosti tudi v odnosu do žrtev. Dokaz za to je zelo pozno opravičilo za storjeno dejanje.
V francoski zvezi se za uradno kazen po priznanju niso odločili, simbolično pa bo morala Simon vendarle plačati evro odškodnine. Kot pravijo, je najbolj pomembno to, da se bo s priznanjem lahko vrnil mir v reprezentanco, zdaj pa se bo s primerom ukvarjala neodvisna disciplinska komisija.
Manj zadovoljna je bila odvetnica Braisaz-Bouchet, ki pravi, da bi bilo ob opravičilu nujno tudi pojasnilo Simon, zakaj je do dejanja prišlo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.