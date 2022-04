Olimpijskemu prvaku pogojna kazen zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Dva Gorenjca sta na cesti našla avtomobilski volan. Eden ga je prijel v roke in že sta se "peljala" po cesti in zavila na bencinsko črpalko.

"Natočite polno!" je rekel "voznik". "Vama pa manjka kolešček!" je ugotovil črpalkar. "No, vidiš!" je rekel "sopotnik", "komaj si prišel do avta, že so na vrsti popravila!"