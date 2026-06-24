Olimpijski prvak Bode Miller aretiran zaradi posedovanja drog

Policija ga je ustavila na avtocesti v zvezni državi Idaho, je Bode Miller zapisal na Instagramu. "Moj prijatelj, ki je bil z mano, je imel pri sebi majhno količino konoplje in pipo za konopljo, česar nisem vedel," je dodal. "S policistom smo v celoti sodelovali. Upam, da bo obtožba zaradi prekrška opuščena, ko bodo dejstva pregledana."
Sodni zapisi ne vsebujejo podrobnosti o okoliščinah Millerjeve aretacije. V izjavi glede suma je namestnik šerifa zapisal, da je pri Millerju našel belo vrečko s 4,1 grama halucinogenih gob iz prodajalne konoplje. Po poročanju ABC News je bil izpuščen proti plačilu varščine v višini 5000 dolarjev, kar je približno 4400 evrov.
Idaho ima stroge zakone o drogah. Vendar pa so v zveznih državah Kolorado in Oregon uporabo omenjenih gob legalizirali v terapevtske namene.
Miller je v času aktivne kariere veljal za enega najbolj drznih alpskih smučarjev. S tveganim in drznim slogom smučanja je osvojil šest olimpijskih medalj, vključno z zlatom v superkombinaciji na igrah v Vancouvru leta 2010.
Osvojil je tudi 33 zmag v svetovnem pokalu in štiri zlate medalje na svetovnem prvenstvu. Njegova zadnja večja tekma je bila na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Koloradu, kjer ga je ustavil hud padec v superveleslalomu.
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