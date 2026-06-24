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Olimpijski prvak Bode Miller aretiran zaradi posedovanja drog

Boise, 24. 06. 2026 08.43 pred 33 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Bode Miller

Olimpijski prvak Bode Miller še naprej zanika obtožbe zaradi posedovanja drog. Nekdanjega smučarja iz ZDA so v začetku tega meseca aretirali zaradi posedovanja halucinogenih gob, pri tem se je 48-letnik izrekel za nedolžnega po dveh obtožbah posedovanja drog.

Policija ga je ustavila na avtocesti v zvezni državi Idaho, je Bode Miller zapisal na Instagramu. "Moj prijatelj, ki je bil z mano, je imel pri sebi majhno količino konoplje in pipo za konopljo, česar nisem vedel," je dodal. "S policistom smo v celoti sodelovali. Upam, da bo obtožba zaradi prekrška opuščena, ko bodo dejstva pregledana."

Sodni zapisi ne vsebujejo podrobnosti o okoliščinah Millerjeve aretacije. V izjavi glede suma je namestnik šerifa zapisal, da je pri Millerju našel belo vrečko s 4,1 grama halucinogenih gob iz prodajalne konoplje. Po poročanju ABC News je bil izpuščen proti plačilu varščine v višini 5000 dolarjev, kar je približno 4400 evrov.

Bode Miller
Bode Miller
FOTO: Damjan Žibert

Idaho ima stroge zakone o drogah. Vendar pa so v zveznih državah Kolorado in Oregon uporabo omenjenih gob legalizirali v terapevtske namene.

Miller je v času aktivne kariere veljal za enega najbolj drznih alpskih smučarjev. S tveganim in drznim slogom smučanja je osvojil šest olimpijskih medalj, vključno z zlatom v superkombinaciji na igrah v Vancouvru leta 2010.

Osvojil je tudi 33 zmag v svetovnem pokalu in štiri zlate medalje na svetovnem prvenstvu. Njegova zadnja večja tekma je bila na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Koloradu, kjer ga je ustavil hud padec v superveleslalomu.

bode miller olimpijske igre

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KOMENTARJI1

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FejsBrukica
24. 06. 2026 09.12
Res ne vem, zakaj bi to morala biti novica. Bode Miller že deset let ni na sceni. Kakor vem, je tudi izgubil otroka, ki je utonil. Naj dela, kar želi, če s tem ne škodi drugim. Zaradi parih gobic pa mora biti to svetovna novica? Ni čudno, da je toliko samomorov in depresij med zvezdniki, če pa še prdniti ne smejo, brez da bi cel svet vedel za to? Si predstavljate, da bi takrat, ko ste se ga fajn napili, vas posneli in potem bi te posnetke gledal ves svet?
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