Olimpijski prvak Bode Miller aretiran zaradi posedovanja drog

Policija ga je ustavila na avtocesti v zvezni državi Idaho, je Bode Miller zapisal na Instagramu. "Moj prijatelj, ki je bil z mano, je imel pri sebi majhno količino konoplje in pipo za konopljo, česar nisem vedel," je dodal. "S policistom smo v celoti sodelovali. Upam, da bo obtožba zaradi prekrška opuščena, ko bodo dejstva pregledana."

Sodni zapisi ne vsebujejo podrobnosti o okoliščinah Millerjeve aretacije. V izjavi glede suma je namestnik šerifa zapisal, da je pri Millerju našel belo vrečko s 4,1 grama halucinogenih gob iz prodajalne konoplje. Po poročanju ABC News je bil izpuščen proti plačilu varščine v višini 5000 dolarjev, kar je približno 4400 evrov.