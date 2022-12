Olimpijski prvak Mayer v Bormiu šokiral z upokojitvijo

"Danes sem opravil zadnji ogled proge. Dosti imam. Nimam več tistega pravega zagona," je dejal Mayer med javljanjem v živo v oddaji avstrijske televizije ORF ZIB ob 9.00. Danes bi moral na superveleslalomu nastopiti s številko 6.

"Zadnje dni sem malo razmišljal in moram reči: prišel je čas, da se upokojim v svetovnem pokalu alpskih smučarjev. Minula sezona je bila zame izjemna s tretjo zlato olimpijsko medaljo. Dobro sem začel tudi to sezono, sem zadovoljen, a bo dovolj," je poudaril smučar iz vasice Zobrce na avstrijskem Koroškem. "Šport je nekaj izjemno dobrega, vsekakor nekaj pomembnega za človeštvo, tako bi moralo biti, ampak sem zadovoljen s tem, kar je."

Mayer se je zahvalil najbolj zvestima sponzorjema ter avstrijski smučarski zvezi: "Vsi so res odlično opravili svoje delo. Navdušen sem, da vidim, kako se bodo zame stvari odvijale naprej."

Še pred nekaj tedni je govoril tudi o mislih na upokojitev po olimpijskem zlatu v Pekingu 2022. A je te preložil, češ da "ogenj še vedno zelo gori." "Nisem si mogel predstavljati, da bi sedel doma in gledal smučanje na kavču pred televizijo. Všeč mi je tekmovati in veselim se konca tedna," je takrat dejal Mayer.

Odločitev o tem, da bo že v Bormiu sklenil tekmovalno pot, je bila za avstrijsko športno javnost precejšnje presenečenje. Po Švicarju Beatu Feuzu je alpsko smučanje izgubilo še drugega zvezdnika tega športa v nekaj dneh. Švicarski as, štirikratni zmagovalec smukaškega seštevka svetovnega pokala, se bo tekmovalno upokojil po januarskih tekmah v Wengnu in Kitzbühelu.

Mayer je leta 2014 v Sočiju osvojil naslov olimpijskega prvaka v smuku, v Pjongčangu in letos v Pekingu pa je dodal še olimpijska naslova v superveleslalomu. Od leta 2009 je zbral 219 nastopov v svetovnem pokalu. Izraziti specialist za hitre discipline ima 45 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 22 smukaških in 22 superveleslalomskih. Enajstkrat je zmagal, trikrat na superveleslalomih, sedemkrat na smukih in enkrat v alpski kombinaciji.