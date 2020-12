Opravičilo Timija Zajca: Izjava je bila pretirana in se zanjo iskreno opravičujem

"Spoštovani klub, Smučarska zveza Slovenije, sponzorji, kolegi v reprezentanci, organizatorji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 in vsi, ki spremljate smučarske skoke! Iskreno se opravičujem vsem, ki sem vas s svojim zapisom in izrečenimi besedami na kakršen koli način prikrajšal ob SP," je 20-letni tekmovalec zapisal v pisni izjavi, ki jo je posredoval generalnemu sekretarju ljubenskega kluba Rajku Pintarju . Pisno izjavo Zajca, ki je bil v soboto izključen iz reprezentance, so STA posredovali iz SSK Ljubno BTC, v katerem poudarjajo, da želijo tekmovalcu dati še eno priložnost.

Povod za izključitev Zajca je bil zapis na Instagramu po petkovem delu posamične tekme na SP z ostro kritiko in pozivom, naj odgovornost za slabše rezultate na SP prevzame selektor Gorazd Bertoncelj. Ta je sicer naslednji dan na lastno pobudo zapustil reprezentanco. Kot je v opravičilu pojasnil Zajc, je bila njegova "izjava oziroma zapis izrečena v afektu po velikem čustvenem razočaranju nad svojimi skoki ter izključitvi iz reprezentance".Dodal je, da mu je "po prespani noči jasno, da je bila izjava pretirana".

"Ob tem bi rad izrazil velik poklon organizatorjem in delavcem, ki ste kljub težkim zdravstvenim razmeram vrhunsko pripravili skakalnico, da je zagotavljala več kot odlične razmere za nastope," je zapisal. V zapisu pa se je še zahvalil predsedniku zbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZSLjubu Jasniču, "ki je do mene vseskozi ohranjal zelo korekten odnos in s katerim nisem imel nobene konfliktne situacije".

"Vsekakor si želim nadaljevati sezono in upam, da jo bom lahko. Ob tem se zahvaljujem vsem svojim zvestim navijačem za podporo," je opravičilo sklenil Zajc.

Iz ljubenskega kluba, ki je organizator vsakoletnega tekmovanja za svetovni pokal smučarskih skakalk, so še sporočili, da so ravnanje svojega skakalca na SP v poletih ocenili"za nesprejemljivo in v celoti v nasprotju z etičnimi in športnimi merili, ki jih zagovarja in zastopa klub, ki ima v svojih vrstah številne smučarske skakalce, udeležence največjih tekmovanj v svetovnem merilu ter dobitnike odličij".

"Hkrati pa smo v klubu mnenja, da je treba mlademu športniku omogočiti nadaljevanje športne poti, na kateri bo lahko dokazal, da so bila njegova ravnanja v Planici zgrešena, nepotrebna in škodljiva," so ob tem poudarili v SSK Ljubno BTC.