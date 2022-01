Organizatorji izgubili boj z vremenom, slalom na Sljemenu odpovedan

Organizatorji smučarske tekme na zagrebškem Sljemenu so se trudili, da bi izpeljali slalomsko tekmo svetovnega pokala, a so se jim načrti podrli. Alpski smučarji so ostali brez nastopa, saj je bila tekma zaradi previsokih temperatur in slabe snežne podlage odpovedana.

Po slalomski preizkušnji za smučarke, bi se morali na Sljemenu nad Zagrebom pomeriti še moški, a je tekma zaradi slabih snežnih razmer odpovedana. Težave so organizatorjem povzročale previsoke temperature in dež, snežna podlaga je bila preslaba in kontrolor FIS je ugotovil, da razmere ne dopuščajo izvedbe tekme. Na seznamu nastopajočih sta bila tudi slovenska reprezentanta Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Kdaj in kje bodo tekmo izpeljali, še ni znano, ena od možnosti je, da bi tekmo izpeljali v četrtek. V torek je zmago na Sljemenu slavila Slovakinja Petra Vlhova, za njo je bila Američanka Mikaela Shiffrin, tretja je bila Avstrijka Katharina Liensberger. Najboljša Slovenka je bila Ana Bucik na osmem mestu. icon-expand Tudi Štefan Hadalin bi nastopil na tekmi na Sljemenu. FOTO: AP