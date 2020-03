Organizatorji Vitranca sporočili, kako do povrnitve denarja za vstopnice

Tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške v Kranjski Gori 14. in 15. marca (veleslalom in slalom) se bosta odvijali brez prisotnosti občinstva. Na podlagi sklepa Ministrstva za Zdravje in Sveta za nacionalno varnost je OK Pokal Vitranc v sodelovanju z organizatorji spremljajočih prireditev, Grubinega memoriala in zabave, ti dve prireditvi odpovedal. Veleslalom in slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju bosta sicer potekala po predvidenem urniku. Gledalcev na prizorišču ne bo.

Najpomembneje: kako do povračila kupnine vstopnic

"Vsi imetniki vstopnic lahko na prodajnih mestih ob predložitvi kupljene vstopnice dobijo vrnjen denar," so v sredo sporočili organizatorji. Ti ponujajo tudi alternativno možnost. "Vstopnice pa lahko imetniki tudi prihranijo in si ogledajo tekme za pokal Vitranc v prihodnjem letu, ko bo tekmovanje praznovalo 60-letnico, ki jo namerava organizator še posebej slovesno obeležiti," so dodali.