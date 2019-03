Orli razprli krila v Vikersundu in poleteli do ekipne zmage!

Avstrijec Stefan Kraft z 233 m in Japonec Rjoju Kobajaši z 241,4 sta svoji ekipi prav v četrti izmenjavi uvodne serije priključila vodilnim in sta prehiteli Norveško. Poljska pa je po 202 m Kamila Stocha zdrsnila na peto mesto med 10 reprezentancami in se poslovila od boja za sam vrh. Slovenija je tako vodila po prvi seriji s 789 točkami. Druga je bila Nemčija (775,8) s 13,6 točke zaostanka, sledile so Avstrija (754,8), Japonska (752,7), Norveška (750,7) in Poljska (745,2).

Slovenija je na prejšnji ekipni tekmi v Oslu, kjer so v zelo slabih razmerah izvedli le eno serijo, osvojila šesto mesto. Tokrat je nastopila ista četverica kot pred dvema tednoma, le Anže Semenič je zamenjal soimenjaka Laniška. A razplet je bil povsem drugačen, ekipna zmaga pa je lep obet pred finalom pokala konec prihodnjega tedna pod Poncami. Ekipa s sončne strani Alp je bila po polovici uvodne serije četrta, za Poljsko, Norveško in Nemčijo. Domen Prevc je nato pristal pri 232 m, kar je bila dotlej največja daljava serije ter Sloveniji zagotovil prepričljivo vodstvo s 596,6 točke. Še najbližje so bili Poljaki (574,7). Zajc je nato pristal pri 218,5 m in na odmor pred finalom ekipo še vedno odpeljal s prepričljivim vodstvom.

Jubilejna deseta zmaga

Semenič je za dve desetinki povišal prednost pred drugouvrščeno Nemčijo po prvi izmenjavi finala, Peter Prevc pa je prepričljivo izgubil dvoboj z Richardom Freitagom(231,5 m) in Nemčija je po polovici druge serije znižala zaostanek le na 3,8 točke. Domen Prevc, v poskusni seriji je z 245,5 m postavil osebni rekord, je v drugi skočil deset metrov manj, a je Karl Geiger z 216 m skočil še veliko manj od tretjega Slovenca po vrsti in Nemčija je imela pred zadnjo serijo 32,9 točke zaostanka. Zajc bi moral skočiti zelo slabo, da bi prišlo do preobrata. Kraft je tik pred zaključkom poletel 239,5 m, v zadnjih dveh poletih pa je Markus Eisenbichlerpristal pri 223,5 m, Zajc pa je potrdil deseto slovensko ekipno slavje v pokalu z 219,5 metra, še poroča STA.

Vseh prejšnjih devet ekipnih zmag je Slovenija dosegla pod vodstvom trenerja Gorana Janusa, današnja je prva ekipna za Gorazda Bertonclja. Pri vseh desetih uspehih je bil v ekipi Peter Prevc, prvič pa v postavi ni bilo Jurija Tepeša. V nedeljo bo v Vikersundu še posamična tekma, Slovenijo bo zastopala le četverica iz ekipne preizkušnje, to pa bo tudi zadnja preizkušnja pred finalom sezone konec prihodnjega tedna v Planici.

"Pred finalnim skokom sem čutil malo nervoze. Ko sem videl, da sem preletel zeleno črto, sem bil zelo vesel. Vesel sem bil, da je celotni ekipi uspelo. S skokoma sem zadovoljen, če smo zmagali, nimamo česa dodati,"je po tekmi povedal Zajc.

Veseli so bili tudi preostali člani naše ekipe, katere najboljši je bil po točkah Domen Prevc: "Danes so mi uspeli trije zares odlični skoki. Že v prvem sem postavil osebni rekord v dobrih razmerah. Drugega sem bil še posebno vesel, ker so bile razmere slabše, a sem še vseeno uspel izvleči kar nekaj metrov. To je bil eden tistih dni, ko se na koncu usedem in rečem: 'Zdaj pa lahko umrem.' O rezultatu, kako se nam bo izšlo, nisem razmišljal kaj preveč vse do mojega zadnjega skoka. Po tem, ko sem pristal, sem začel ciljati, kam nas to lahko privede. Ko so se številke na koncu seštele in ko je Timi skočil, smo bili vsi zadovoljni s prvim mestom."