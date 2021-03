Orli v drugi polovici rešili sezono, Nika Križnar spisala zgodovino

Slovenski skakalci so 42. sezono svetovnega pokala začeli pod pričakovanji, zato pa so v drugem delu nekoliko pritisnili na plin in na svetovnem prvenstvu prek Anžeta Laniška, ki je bil bronast na srednji napravi, osvojili tako želeno kolajno. Prvi imeni sezone pa sta nedvomno Halvor Egner Granerud in Karl Geiger. Pri dekletih se je prvega velikega kristalnega globusa razveselila Nika Križnar, ki se je z zlatimi črkami vpisala v zgodovino slovenskega športa.

icon-expand Pavlovčič (desno) je zaključek sezone ozaljšal s tretjim mestom na domači tekmi v Planici. FOTO: Bobo

Letošnja sezona v moškem delu karavane je bila zaradi predčasnega konca prejšnje zaradi "koronske" pandemije natrpana z več vrhunci: s SP v poletih v Planici, novoletno turnejo, z nordijskim SP v Oberstdorfu ter velikim finalom sezone pod Poncami. Kot glavna cilja zime so imeli skakalci začrtani kolajni na obeh SP, v Planici in Oberstdorfu. Po precej povprečnem uvodu v sezono so Slovenci z velikimi upi vstopili v decembrsko SP v poletih, na katerem so branili ekipno srebro s SP 2018. A domače SP se je razpletlo na najslabši način: brez dosežkov ter s sporom v ekipi, ki je odmeval zunaj meja. Po "aferi Zajc" ‒ skakalec Timi Zajc je bil zaradi kritične objave na družbenih omrežjih sredi tekme izključen iz reprezentance, odšel pa je tudi tedanji glavni trener Gorazd Bertoncelj ‒ je ekipo prevzel njegov dotedanji pomočnik Robert Hrgota. "Decembrsko SP v poletih v Planici je bilo velika šola za nas vse. V tistem trenutku ni bilo časa za globok premislek, stvari so tekle hitro naprej. Prevzel sem funkcijo vodje ekipe, dal sem vse od sebe, delali smo po najboljših močeh. Težko je bilo, ker so bili v ozadju ljudje, ki so prežali na naše napake. Mislim, da imamo sedaj temelje dobro postavljene in jih lahko nadgradimo," je po koncu sezone menil Hrgota. Nedolgo po šoku v Planici je sledila novoletna turneja, na kateri so skakalci nanizali nekaj dobrih dosežkov, na koncu pa skorajda ostali brez skupne uvrstitve v "top 10". Najboljši je bil Peter Prevc z devetim mestom skupno. 'Glave so bile vroče, to nas je oviralo'

"Še vedno smo čutili posledice takrat še svežih dogodkov iz Planice. Glave so bile vroče, to nas je oviralo, da bi dosegli kaj več. Bili smo v igri za stopničke, trije skakalci bi bili lahko skupno med deseterico, na koncu smo komaj obdržali enega,"je dodal Hrgota. Komaj 32-letni nekdanji skakalec je hitro pogasil strasti in rezultatsko krivuljo obrnil navzgor. Anže Lanišekje na SP v Oberstdorfu osvojil bron na srednji napravi ter peto mesto na veliki skakalnici. A kljub temu je Hrgota ocenil, da so fantje na SP po njegovem "zapravili dve kolajni ‒ na mešani in ekipni tekmi". Skupno so Slovenci dosegli sedem uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu ‒ Lanišek je zbral štiri, Bor Pavlovčičpa tri, a manjkala je zmaga. Pa tudi preboj na zmagovalni oder na ekipnih tekmah se je Slovencem to zimo vsakokrat izmaknil iz rok, nazadnje so planiško tekmo končali na četrtem mestu. Najboljši Slovenec to zimo Lanišek se sicer prav na koncu v Planici ni najbolje znašel in je v svetovnem pokalu s šestega nazadoval na končno deveto mesto. A dosegel je štiri uvrstitve na zmagovalni oder, piko na i njegovi najboljši sezoni doslej pa je dodal z bronom na SP.

icon-expand Lanišek (na fotografiji) je v pravkar končani sezoni največkrat razveselil slovenske ljubitelje smučarskih skokov. FOTO: AP

Lanišek: Upam, da grem lahko tako osredotočen in s takšnim navdušenjem še kakšno stopničko višje

"Te sezone sem res vesel, pokazal sem velik napredek tako na tekmovalni kot osebnostni ravni. Dvignil sem se na višjo raven, upam, da grem tako osredotočen in s takšnim navdušenjem še kakšno stopničko višje. Sezona ni bila najlažja, kje pa, a ne glede na vse, osnova je bila prava! Verjamem, da še nisem rekel zadnje besede," je dejal Lanišek in priznal, da so bili v sezoni tako vzponi kot padci, ki ti dajo motivacijo za naprej. Zimo je uspešno sklenil član B-reprezentance Pavlovčič, ki je na zadnji planiški tekmi poletel do izjemne daljave, 249,5 metra, sezono pa končal na 13. mestu: "To je brez konkurence moja najboljša sezona doslej in sem res navdušen, da mi je uspelo. Dokazal sem si, česa sem zmožen. Ta zima je bila zame velika potrditev, želim si nadaljevati v tem slogu. Upam, da sem se veliko naučil in bom to izkoristil za naprej." Skupno se je med dobitnike točk v svetovnem pokalu to sezono prebilo enajst Slovencev. Domen Prevcje bil v pokalu 22., Peter Prevc 23., Žiga Jelar 25., Cene Prevc38., Zajc 46., Tilen Bartol 47., Anže Semenič 51., Lovro Kos62. in Jernej Presečnik71. Slovenija je v pokalu narodov zasedla peto mesto; najboljša je bila Norveška. Glede ocene svojih varovancev je Laniška in Pavloviča glavni trener Hrgota ocenil zelo pozitivno, drugi bi lahko pokazali precej več. V igri za kolajne tudi na OI in na domačem SP 2023

"Imela sta vrhunske skoke, ampak tudi manjše napake, torej imata še precej rezerve. Iz negativnih stvari se vedno da kaj narediti, lahko še veliko pokažeta v naslednji sezoni. Peter Prevc je imel obilico smole, za njim je zelo težka sezona, posebej v času, ko je preboleval covidno bolezen. A pokazal je, da je močan v glavi, da je pravi šampion in v naslednjih mesecih bo gotovo še gradil naprej za naslednjo zimo,"je menil Hrgota. Naslednje leto skakalce čaka največji izziv štiriletnega olimpijskega cikla, olimpijske igre v Pekingu. "Menim, da je delo dobro zastavljeno, z manjšimi popravki lahko ciljamo na kolajne tako na OI kot na domačem SP 2023," je prepričan glavni trener, ki ostaja na čelu reprezentance do SP 2023. Granerud in Geiger poglavje zase

V posebni "koronski" sezoni, v kateri so kljub temu izpeljali 25 posamičnih tekem, četudi v celoti brez gledalcev, sta sicer najbolj prevladovala Halvor Egner Granerud in Karl Geiger. Norvežan je veliki kristalni globus osvojil že pred prihodom v Planico, nanizal je 11 zmag v svetovnem pokalu, na finalu se je odločalo še o malem globusu za polete, ki sta si ga razdelila zmagovalec treh planiških tekem Nemec Geiger (dveh posamičnih in ekipne) ter Japonec Rjoju Kobajaši(dobil je prvo planiško tekmo). Geiger je poleg tega v sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih, na SP pa štiri kolajne ‒ dve posamični: srebro in bron, ter dve zlati na moški in mešani ekipni tekmi. V svetovnem pokalu je sezono za Granerudom na drugem mestu končal Nemec Markus Eisenbichler, tretji pa je bil Poljak Kamil Stoch.

icon-expand Križnarjeva (na fotografiji) je bila nagrajena za leta odrekanj in trdega dela. FOTO: AP

Najboljša sezona skakalk doslej, a s prostorom za napredek

Jubilejna deseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske je bila za Slovenke najboljša doslej. O tem pričajo predvsem veliki kristalni globus Nike Križnar, drugo mesto v skupnem seštevku pokala narodov ter tri kolajne s svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v nemškem Oberstdorfu. Slovenke so drugo mesto v pokalu narodov sicer že dosegle v sezoni 2012/13, ko so za zmagovalkami Američankami zaostale 219 točk. Tokrat je bil naskok Avstrijk v razpredelnici, ki si jo posebej označijo predvsem glavni trenerji, 170 točk. Ob tem se pojavlja vprašanje, kako bi se ta seštevek razpletel, če bi na zadnjih dveh postajah sezone nastopila Jerneja Brecl. Slednja je v skupnem seštevku zasedla 23. mesto s 140 točkami, a je bila ravno konec februarja na SP v najboljši formi ter redno skakala okoli desetega mesta. Nato je ostala brez nastopa na ekipni tekmi SP, zatem pa se na startu tekem ni več pojavila. Športni časopis Ekipa SN je pred potovanjem v Rusijo citiral glavnega trenerja Zorana Zupančiča, da je bila to samovoljna odločitev tekmovalke in da bo o nadaljnjih korakih in morebitnih sankcijah odločal odbor za skoke. Brez težav v sezoni torej ni šlo. O tem pa bi imel veliko povedati prav Zupančič. Slednji je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostal brez večjega dela SP, nato pa je bila zaradi novega pozitivnega testa v Rusiji celotna reprezentanca en dan v karanteni. Covid-19 je eno tekmo vzel tudi Emi Klinec, ki je bila na treningih pred prvo tekmo v Ramsauu v primerljivo dobri formi kot Križnarjeva. Slednja je sezono tam začela z drugim mestom Posebej razburljiv je bil zaključek sezone v Nižnjem Tagilu in Čajkovskem. Tam je potekal neposredni troboj Križnarjeve, najboljše skakalke v zgodovini Japonke Sare Takanaši ter najbolj prevladujoče tekmovalke te zime Avstrijke Marite Kramer. Križnarjeva je imela pred zadnjimi štirimi posamičnimi tekmami le 15 točk naskoka pred Takanašijevo, medtem ko je bila Kramerjeva preveč v ozadju. Šesti 'slovenski' globus

Slednja se je s štirimi posamičnimi zmagami približala v skupnem seštevku na 11 točk, Takanašijeva pa je v eni najtesnejših odločitev v skokih na koncu za Križnarjevo zaostala za vsega devet točk. Križnarjeva se je podpisala pod šesti veliki kristalni globus v zgodovini slovenskega zimskega športa. Pred tem sta do njih prišla smučarska skakalca, Primož Peterka dvakrat (1996/97, 1997/98) in Peter Prevc(2015/16). V alpskem smučanju se ga je razveselila Tina Maze (2012/13), Žan Koširpa je v deskanju na snegu v paralelnih disciplinah slavil v sezoni 2014/15. "V veliki kristalni globus je bilo vloženo ogromno dela. Najprej se moram zahvaliti trenerju Zoranu Zupančiču za vso podporo, za vse treninge, za vse, kar mi je dal. Letos so bili skoki na res visoki ravni. Zahvala pomočniku trenerja Anžetu Lavtižarju, serviserju Gabru Arhu in še najbolj pomembno – družini, ki me res vedno podpira. Drži pesti zame, joče z mano, se veseli z mano," je po zadnji tekmi sporočila presrečna Križnarjeva. Zupančič: Rezultati in pričakovanja so se stopnjevali

Na drugi strani je bil zadovoljen tudi Zupančič, a je kot trener reprezentance malce objokoval lepo priložnost za zmago v pokalu narodov. "Nika je odnesla globus, je zmagovalka svetovnega pokala za letošnjo sezono. Žal smo za malenkost izgubili boj za zmago v pokalu narodov, a če se vrnem na začetek ‒ tega takrat nismo imeli med cilji. Rezultati in pričakovanja so se stopnjevali med sezono, ki jo lahko končam z veseljem," je dejal glavni trener skakalk. "Zadali smo si cilje, ki smo se jih res strogo držali. Cela ekipa je delovala na visoki ravni, iz treninga v trening se je stvar sestavljala. Že na začetku sezone smo bili dobri. Veseli me, da smo bili prav na SP v najboljši formi in smo nizali res dobre rezultate in 'vzeli' zgodovinske medalje," je še sezono ocenil Zupančič. Sezona, kakršne še ni bilo

Ta je bila od samega začetka nepredvidljiva, saj so organizatorji veliko tekem svetovnega pokala odpovedali, med njimi tudi uvod v Lillehammerju in nato celotno japonsko turnejo v Saporu in Zauu. Vskočili so predvsem Nemci, na koncu pa so izpeljali 13 posamičnih in tri ekipne tekme. Križnarjeva je bila kar desetkrat na odru za zmagovalke. Prvič v karieri je stala na najvišji stopnički, in sicer v Hinzenbachu in Rašnovu. Še po štirikrat je končala na drugem in tretjem mestu in končala tik pred najbližjima tekmicama. Druga najboljša Slovenka v skupnem seštevku je bila Klinčeva na šestem mestu. Svetovna prvakinja na srednji skakalnici je vseeno precej nihala v formi, kar kaže na manevrski prostor pri nadaljnjem razvoju. Preostale reprezentantke so bile solidne. Veseli razvoj Breclove, z nekaj strahu skače predvsem Urša Bogataj, medtem ko je Špela Rogeljzelo dobro končala sezono in se na posamični tekmi prebila najvišje po petih letih, ko je v Čajkovskem na prvi tekmi zasedla šesto mesto. Potenciala za korak naprej je veliko, konkurenca pa močna. Predvsem Kramerjeva, ki je letos dobila sedem tekem za svetovni pokal. Veliki kristalni globus ji je odnesla zgolj odsotnost na dveh tekmah v Rašnovu v Romuniji, ko je bila pozitivna na novi koronavirus. Skupaj so Slovenke letos 16-krat stale na stopničkah. Poleg Križnarjeve je dve drugi mesti in eno tretje osvojila še Klinčeva. Le na eni tekmi sezone, v nemškem Titisee-Neustadtu, Zupančičeve varovanke niso stale na odru za zmagovalke. Na SP se je z zlatom okitila Klinčeva na srednji skakalnici, Križnarjeva pa je bila na večji napravi tretja. Slovenska četverica je na ekipni tekmi zasedla še drugo mesto. Sezona, kot je doslej za ženske še ni bilo, je dobra napoved tudi za priprave na OI v Pekingu naslednje leto ter SP v nordijskih disciplinah leta 2023 v domači Planici.