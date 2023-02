Osem slovenskih deskarjev po medalje na SP v Gruziji

Ekipa, sicer ne v popolni postavi, se je predstavila na novinarski konferenci, na kateri je izrazila optimizem. Vsi se nadejajo dobrih uvrstitev, še posebno optimistično razpoloženi so "alpinci", ki visokih ciljev ne skrivajo tudi zaradi dejstva, da so imeli v zadnjem času po vrnitvi iz ZDA idealne razmere za trening. Ti so bili najbrž primerljivi s tistimi, ki jih čakajo v Gruziji.

"Naši cilji so jasni. Domov se želimo vrniti s kolajno, kar glede na naše izkušnje z največjih tekmovanj in tudi glede na letošnje izide, vsaj tiste z začetka sezone, ni nerealno. V zadnjem času smo odlično trenirali, pogoji za trening in tekme so bili precej boljši kot januarja, ko se na zahtevnih tekmah svetovnega pokala nismo najbolje znašli. Tokrat verjamemo, da bodo v Gruziji, kjer napovedujejo prave zimske razmere z mrazom in trdimi progami, pogoji za vse tekmovalce enaki," je pred odhodom dejal glavni trener reprezentance Jure Hafner.

Še pred dobrim mesecem je kazalo, da se prvenstva ne bo mogla udeležiti bronasta olimpijka Gloria Kotnik, ki so ji operirali poškodovano koleno. A Velenjčanka je presenetljivo hitro okrevala, tako da bo kljub drugačnim prvotnim napovedim na startu nedeljskega paralelnega veleslaloma, torkovega slaloma in tudi ekipne tekme, na kateri bo za razliko od tekem svetovnega pokala nastopila skupaj s Timom Mastnakom.