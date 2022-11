Oslabljeni risi poraženi proti Italijanom

Za Slovenci je naporen del priprav, saj je bilo zaradi poškodb veliko odpovedi in s tem menjav v ekipi. Je pa ta turnir že prva postaja na poti do majskega svetovnega prvenstva elitne skupine v Rigi. Sprva bi sicer morala Slovenija v novembrskem terminu igrati z Avstrijo in Belorusijo, a je prva našla izzive na močnejšem tekmovanju v Nemčiji, druga pa ni smela nastopiti zaradi sankcij. Slovenci so tako sprejeli ponudbo Madžarov za nastop na njihovem tekmovanju. V Budimpešti sta dve skupini, v slovenski so poleg Italijanov še Ukrajinci, naslednji tekmec Slovenije v soboto, v drugi skupini pa domačini, Francozi in Japonci. Po končanem predtekmovanju v obeh skupinah bodo v nedeljo na sporedu še tekme za razvrstitev.

Kopitar je danes priložnost med vratnicama ponudil Roku Stojanoviču, od vratarjev sta v Budimpešti sicer še Luka Gračnar in Val Usnik. Slovenija je bila v uvodu enakovredna Italijanom, razlika pa je bila v izkoriščanju priložnosti z igralcem več. Slovenci svojih (na tekmi so jih imeli pet) niso izkoristili, Italija pa že v prvi tretjini dve od treh na tekmi. Zdelo se je, da bodo slovenski zahodni sosedje na prvi odmor odšli z dvema goloma prednosti, a je nato Luka Maver deset sekund pred koncem tretjine poskrbel za znižanje.

V drugi tretjini so imeli Slovenci premoč, več strelov, a so bili spet neučinkoviti oziroma je bil zadnja ovira razpoloženi vratar Justin Fazio (na koncu je zbral 37 obramb). Po drugi strani pa so slovenski tekmeci ob izenačenih močeh spet zadeli in povišali vodstvo. V zadnjem delu so skušali Slovenci spet priti bližje, toda na italijanski strani je bil učinkovit še Daniel Mantenuto. Vodstvo s 4:1 je pomenilo, da je bila tekma praktično že odločena, Slovenija pa je nato ob koncu z zadetkom Erika Svetine vendarle še znižala in dvoboj končala z 2:4.

Izid:

Slovenija - Italija 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Maver 20., Svetina 59.; Mantenuto 9., 47., Pietroniro 17., Gellon 34.