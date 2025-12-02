Svetli način
Zimski športi

Lena Repinc do rezultata kariere, Anamarija Lampič odlično začela, a klavrno končala

Östersund, 02. 12. 2025 16.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
2

V švedskem Östersundu je potekala prva posamična tekma biatlonk na 15 kilometrov v novi tekmovalni sezoni. Najboljša Slovenka na tekmi je bila Lena Repinc, ki je osvojila zelo dobro šestnajsto mesto, kar je zanjo izid kariere. Anamarija Lampič je tekmo odlično odprla, bila celo prva po uvodnem streljanju, nato pa se ji je na strelišču vse porušilo. Zmagala je povratnica v svetovni pokal Italijanka Dorothea Wierer.

Lena Repinc
Lena Repinc FOTO: Profimedia

Dolgo se je na tekmi obetala senzacija, saj je vse do številke 55 vodila Francozinja Camille Bened, ki je prišla na tekmo iz druge francoske vrste. Šele na zadnjem strelskem postanku je zapravila zmago z zgrešenim strelom.

Sonja Leinamo se je na zmagovalni oder prebila iz ozadja, saj je dobro razporedila moči, začela nekaj počasneje, na tretjem streljanju pa zgrešila en strel. A uspešno je dodajala hitrost, izkoristila napake tekmic s puško in strelišče po četrtem nastopu zapustila kot prva. Tekmovalka je lani sicer enkrat zasedla osmo mesto, sicer pa redko prihajala v točke.

Šele 35-letna Dorothea Wierer, ki se po domačih olimpijskih igrah v Anterselvi poslavlja od športa, je tudi, ker so ji trenerji sporočali zaostanek, v zadnjem krogu nadoknadila devet sekund zaostanka in se za tri desetinke veselila 17. zmage v karieri. Južna Tirolka je zgrešila dve tarči.

Zelo zadovoljni so tudi v slovenskem taboru. Dvaindvajsetletna Lena Repinc je s 16. mestom osvojila najboljšo uvrstitev v karieri. Po treh streljanjih je bila celo na tretjem mestu s strelsko ničlo, na zadnjem postanku stoje pa je pridelala dve minuti zaostanka.

Anamarija Lampič
Anamarija Lampič FOTO: Profimedia

Najlepši je bil pogled na semafor po prvem strelskem postanku, kjer je imela na vrhu Anamarija Lampič sekundo in pol prednosti pred Polono Klemenčič. Slednja je bila zelo hitra v smučini in dokazala napredek med pripravami, saj je bila popolnoma enakovredna najboljšim Francozinjam in Norvežankam. A v nadaljevanju je zgrešila štiri tarče in bila na koncu 20.

Lampič je še enkrat več dokazala, da v stoječem položaju na strelišču še ni zanesljiva. Na drugem postanku je zgrešila tri tarče, leže je spet zadela vse, a bila na zadnjem postanku nenatančna še štirikrat. S sedmimi napakami je končala kot 45. Živa Klemenčič iz slovenske reprezentance B je končala na 100. mestu.

Izidi:
- ženske, 15. km:
1. Dorothea Wierer (Ita) 43:48,0 (2)

2. Sonja Leinamo (Fin) + 0,3 (1)

3. Camille Bened (Fra) 8,4 (1)

4. Lou Jeanmonnot (Fra) 31,3 (2)

5. Hanna Öberg (Šve) 34,3 (3)

6. Maya Cloetens (Bel) 37,7 (1)

7. Amy Baserga (Švi) 47,5 (2)

8. Elvira Öberg (Šve) 51,6 (3)

9. Anna Magnusson (Šve) 1:01,8 (2)

10. Lisa Vittozzi (Ita) 1:02,8 (3)

...

16. Lena Repinc (Slo) 2:15,7 (2)

20. Polona Klemenčič (Slo) 2:33,7 (4)

45. Anamarija Lampič (Slo) 4:48,6 (7)

100. Živa Klemenčič (Slo) 13:05,7 (9)

Betuul
02. 12. 2025 17.43
Lampičeva ??a lako kakšnega 🐇ali 🕊stoje ustrelite?? Sicer pa 👏športni bravo za nastop saj ni še konec sezone!
mikiki
02. 12. 2025 17.35
+1
lampika ti si samo za kozle streljat, adijo pamet.....
