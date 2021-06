New York Islanders izsilili sedmo tekmo

Junak predvidoma zadnje tekme v dvorani Nassau Coliseum v Uniondalu na Long Islandu je bil Anthony Beauvillier, ki je zatresel mrežo gostujočega moštva po 68 sekundah podaljška. Kazalo je sicer na novo prepričljivo zmago Tampe, ki je povedla z goloma Braydena Pointa in Anthonyja Cirellija. A so se predstavniki domače vrste vrnili, potem ko sta zadela Jordan Eberle in Scott Mayfield, ter izsilili podaljšek. Domači vratar Semjon Varlamov je zbral 22 obramb, vratar lanskih prvakov Andrej Vasilevski pa je zaustavil 25 strelov domačih. Kot kaže, so Otočani v dvorani Nassau Coliseum odigrali zadnjo tekmo, saj se bodo v novi sezoni preselili v novo dvorano, UBS Areno.

Boljša ekipa se bo v finalu letošnje končnice lige NHL pomerila z zmagovalcem polfinalnega obračuna med Las Vegasom in Montrealom, ki vodi s 3:2 v zmagah.

Izid, končnica, polfinale lige NHL:

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 3:2 (podaljšek)

- ekipi sta izenačeni 3:3 v zmagah.