Ottawa boljša od Montreala, Calgary po kazenskih strelih ugnal Vancouver

Blestel je Alex DeBrincat, ki sicer ni zadel, je pa s tremi asistencami pomagal k zmagi Ottawe sedmič na desetih tekmah. Domači vratar Cam Talbot je zbral 23 obramb. Kirby Dach in Christian Dvorak sta zadela v tretji tretjini za Montreal, ki je izgubil pet od zadnjih osmih obračunov. Vratar gostov Sam Montembeault je zaustavil 28 strelov.

V dvorani Xcel Energy v St. Paulu v Minnesoti se je izkazal Frederick Gaudreau. Dvakrat je zadel za domače hokejiste Minnesota Wild za še tretjo zmago po vrsti. Gaudreau je dosegel prvi in zadnji gol na tekmi. Gostje Detroit Red Wings so izgubili z 1:4. Mats Zuccarello je svoj niz točk podaljšal na osem tekem, tudi Matt Dumba je zadel za Wild, ki so doma dosegli pet zaporednih zmag. Filip Gustavsson je zbral 16 obramb. "Igrali smo močno v obrambi, oni tudi. Ni bilo veliko menjav," je dejal trener Minnesote Dean Evason. Elmer Soderblom je dosegel edini gol za Detroit, Magnus Hellberg pa je zbral 18 obramb za Red Wings, ki so izgubili štirikrat zaporedoma. "Všeč mi je bil naš odgovor nocoj," je dejal trener Detroita Derek Lalonde: "Zelo sem razočaran nad končnim izidom, vendar sem mislil, da smo dobro odgovorili po zaostanku 0:2. Zdi se, kot da se nismo predali."

Od treh tekem večera onstran Atlantika je zgolj v olimpijskem Calgaryju slavila gostujoča ekipa. Spencer Martin je zbral 35 obramb za moštvo Vancouver Canucks, ki je prineslo četrti zaporedni poraz moštvu Calgary Flames z zmago po kazenskih strelih s 4:3 v dvorani Scotiabank Saddledome.

Prvi zadetek na tekmi je dosegel igralec gostov Bo Horvat, ki je bil uspešen že v drugi minuti. Conor Garland je nato zadel 34 sekund kasneje in povišal na 2:0. Sheldon Dries je v 26. minuti dosegel zadnji gol v rednem delu za izenačenje in podaljšek 3:3. Nils Hoglander je prispeval dve podaji za Canuckse, ki so zmagali na štirih od zadnjih petih obračunov. Edini zadetek po koncu rednega dela je dosegel Andrej Kuzmenko.

Izidi:

Ottawa Senators – Montreal Canadiens 3:2

Minnesota Wild – Detroit Red Wings 4:1

Calgary Flames – Vancouver Canucks 3:4 (kazenski streli)