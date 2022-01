Pittsburgh do šeste zmage v nizu, Florida ostaja na čelu lige

Na Floridi, kjer je domače moštvo v tretji tretjini zaostajalo že za dva gola, je dvoboj odločil Connor McDavid 24 sekund pred koncem podaljška, ko mu je v protinapadu 2:1 podal obrambni igralec Darnell Nurse. Pred tem sta v zadnjem delu igre za domače zadela Ryan McLeod in Nemec Leon Draisaitl, ki je z 59 točkami najboljši napadalec lige. Mikko Koskinen je zbral 25 obramb. Na drugi strani je Spencer Martin zaustavil kar 47 strelov domačih igralcev, igral pa je šele na drugi tekmi v NHL v petih letih, ker sta zaradi proticovidnih protokolov odsotna prva vratarja Winnipega Thatcher Demko in Jaroslav Halak. Elias Pettersson in Tyler Motte sta goste povedla v vodstvo razmaku dveh minut in 47 sekund druge tretjine. Ekipa New York Islanders je doma s 4:3 ugnala Philadelphio Flyers, pri kateri je Keith Yandle igral na 965. tekmi zaporedoma in s tem izboljšal prejšnji rekord Douga Jarvisa.

"To je sicer ena od stvari, o kateri nisem veliko razmišljal. A sem hvaležen, da sem dobil priložnost, da lahko igram v najmočnejši ligi na svetu, v kateri nastopam že 16 sezon. Obkrožen sem s sijajno družino NHL in danes so se uresničile tudi moje sanje," je dejal Yandle, ki je požel ovacije v televizijskem premoru med tekmo, ob tem pa ni pozabil omeniti, da je imel tudi srečo, da se je izognil morebitnim poškodbam. Z letalci je na koncu sicer doživel 13. poraz v nizu. Sebastian Aho je svoj drugi gol na tekmi dosegel minuto in 11 sekund pred koncem podaljška, po katerem je Carolina Hurricanes premagala Golden Knights.