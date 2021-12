Ovečkin četrti z vsaj 750 goli v NHL

Igralci iz ameriške prestolnice so s 3:1 po rednem delu premagali Columbus Blue Jackets. Aleksander Ovečkin je dosegel 750. gol za domače in postal četrti igralec v zgodovini NHL, ki mu je to uspelo, pridružil se je legendam Waynu Gretzkyju (894), Gordieju Howeju (801) in Čehu Jaromirju Jagru (766). Slednjemu je to uspelo kot zadnjemu doslej oktobra leta 2016 v dresu Floride Panthers prav proti Capitals. Srečanje v Bostonu je odločil Kanadčan Steven Stamkos po minuti in 31 sekundah dodatnega dela igre. Prav tako po podaljških so Ottawa Senators s 6:5 ugnali Colorado Avalanche, s 4:3 pa so Detroit Red Wings ugnali New York Islanders, Nashville Predators pa z istim izidom Montreal Canadiens. Po kazenskih strelih sta se obe tekmi končali s 4:3 za gostitelje, Florida Panthers so bili z dvema goloma Rusa Maksima Mamina boljši od St. Louis Blues, Minnesota Wild pa od ekipe Toronto Maple Leafs. Florida, ki je trikrat zaostajala in se je še tretjo tekmo v nizu vrnila po zaostanku in zmagala, je tako s 37 točkami najboljša v ligi, za njo je s točko zaostanka Toronto, prav tak zbor točk pa ima tudi vodilna ekipa metropolitanske skupine iz Washingtona.

V rednem delu so Carolina Hurricanes Buffalo Sabres premagali s 6:2, New York Rangers Chicago Blackhawks s 3:2, doma v Vancouvru pa so Canucks klonili v dvoboju s Pittsburgh Penguins, izid je bil 1:4. Rangers so s 35 točkami v skupni takoj za Washingtonom, po 35 točk pa imata tudi prvi moštvi centralne skupine Minnesota in pacifiške Calgary. Tampa je s 43 točkami tretja v atlantski skupini.

Anže Kopitar bo v noči na ponedeljek po slovenskem času z Los Angeles Kings, z 22 točkami šestimi v pacifiški skupini, igral v Edmontonu proti Oilers, z desetimi točkami več drugo ekipo iste skupine.

Izidi:

Florida Panthers - St. Louis Blues 4:3 (kazenski streli)

Nashville Predators - Montreal Canadiens 4:3 (podaljšek)

Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs 4:3 (kazenski streli)

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 2:3 (podaljšek)

Ottawa Senators - Colorado Avalanche 6:5 (podaljšek)

Detroit Red Wings - New York Islanders 4:3 (podaljšek)

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 3:1

Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 6:2

New York Rangers - Chicago Blackhawks 3:2

Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins 1:4