Ovečkin le še gol oddaljen, da postane prvi z 900 goli v ligi NHL

John Carlson in Connor McMichael sta prav tako dosegla po gol in podajo, Justin Sourdif in Tom Wilson pa sta dosegla gol, s čimer je Washington dosegel šesto zmago na sedmih tekmah. Logan Thompson je ubranil 34 strelov za peto zaporedno zmago. Denton Mateychuk je za Blue Jackets dosegel gol, Jet Greaves pa je tekmo končal s 25 obrambami.

Aleksander Ovečkin je povišal prednost Washingtona na 2:0 v drugi minuti tretje tretjine, ko je na napadalni strani prestregel plošček in ga hitro poslal mimo vratarja Columbusa Greavesa ter si zagotovil gol številka 899.

Ruski as je na poti novih mejnikov. Na naslednji tekmi, ko bodo prestolniki v dvorani Capital One gostili Ottawa Senators, bo odigral 1500. tekmo v NHL.

40-letni levi krilni igralec, ki je v prejšnji sezoni prehitel Wayna Gretzkyja (894) in postal vodilni igralec NHL po številu golov, bo osmi v zgodovini lige, ki bo dosegel ta mejnik z enim klubom.

"To je precej 'kul'," je dejal Ovečkin. "Precej poseben trenutek zame in za mojo družino. Srečen sem, da sem lahko odigral toliko tekem, in povrhu še za eno ekipo. To je nekaj posebnega. Ko prideš v ligo, želiš odigrati čim več tekem, ampak 1500 je precej velika številka."