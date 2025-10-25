Ovečkin le še gol oddaljen, da postane prvi z 900 goli v ligi NHL

John Carlson in Connor McMichael sta prav tako dosegla po gol in podajo, Justin Sourdif in Tom Wilson pa sta dosegla gol, s čimer je Washington dosegel šesto zmago na sedmih tekmah. Logan Thompson je ubranil 34 strelov za peto zaporedno zmago. Denton Mateychuk je za Blue Jackets dosegel gol, Jet Greaves pa je tekmo končal s 25 obrambami.
Aleksander Ovečkin je povišal prednost Washingtona na 2:0 v drugi minuti tretje tretjine, ko je na napadalni strani prestregel plošček in ga hitro poslal mimo vratarja Columbusa Greavesa ter si zagotovil gol številka 899.
Ruski as je na poti novih mejnikov. Na naslednji tekmi, ko bodo prestolniki v dvorani Capital One gostili Ottawa Senators, bo odigral 1500. tekmo v NHL.
40-letni levi krilni igralec, ki je v prejšnji sezoni prehitel Wayna Gretzkyja (894) in postal vodilni igralec NHL po številu golov, bo osmi v zgodovini lige, ki bo dosegel ta mejnik z enim klubom.
"To je precej 'kul'," je dejal Ovečkin. "Precej poseben trenutek zame in za mojo družino. Srečen sem, da sem lahko odigral toliko tekem, in povrhu še za eno ekipo. To je nekaj posebnega. Ko prideš v ligo, želiš odigrati čim več tekem, ampak 1500 je precej velika številka."
Ovečkin se bo pridružil Gordieju Howu (1687 tekem z Detroit Red Wings), Patricku Marleauju (1607 tekem s San Jose Sharks), Nicklasu Lidstromu (1564 tekem z Detroitom), Alexu Delvecchiu (1550 tekem z Detroitom), Shanu Doanu (1540 tekem z Winnipeg Jets/Phoenix in Arizona Coyotes), Rayu Bourqueu (1518 tekem z Boston Bruins) in Stevu Yzermanu (1514 tekem z Detroitom) kot hokejistom, ki so odigrali 1500 tekem za en klub.
Ovečkin, ki je v Washington prišel kot prvi izbor na naboru NHL leta 2004, je ponosen, da je vse tekme odigral za Capitals. Skupaj z metalcem Walterjem Johnsonom, ki je igral za Washington Senators v baseballski ligi MLB med letoma 1907 in 1927, sta edina športnika, ki sta 21 sezon igrala za katero od ekip iz Washingtona.
V ligi NHL so odigrali še tri tekme. Izstopal je Dougie Hamilton, ki je za New Jersey Devils dosegel dva gola z igralcem več in prispeval tudi asistenco. Vragi so s 3:1 zmagali na sedmi zaporedni tekmi proti San Jose Sharks.
Mattias Samuelsson je dvakrat zadel za domačo ekipo Buffalo Sabres za zmago s 5:3 proti Toronto Maple Leafs. Gabriel Vilardi je dosegel gol in podajo, rezervni vratar Eric Comrie je zbral 30 obramb, zasedba Winnipeg Jets pa je premagala Calgary Flames s 5:3.
