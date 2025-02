Ovečkin ostal brez gola ob porazu Washingtona proti St. Louisu

V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali 12 dvobojev. Tako vodila ekipa vzhodne konference Washington Capitals kot vodilno moštvo na zahodu Winnipeg Jets sta tokrat izgubila. Hokejisti Washingtona so doma izgubili proti St. Louis Blues z 2:5, Jets pa z 1:2 na gostovanju pri Nashvillu.

Za tretjo zaporedno zmago St. Louisa je dva gola dosegel Philip Broberg. Za hokejiste iz prestolnice je gol in podajo vpisal Connor McMichael, Capitals pa so prvič po sredini decembra izgubili dve tekmi zapovrstjo. Washington s 84 točkami ostaja vodilna ekipa na vzhodu. Sledijo Florida Panthers (75), Toronto Maple Leafs (74), Tampa Bay Lightning (72) in Carolina Hurricanes (72).

Florida je v ponovitvi lanskega finala, ko so panterji osvojili Stanleyjev pokal, premagala Edmonton Oilers. Za Floridčane je Anton Lundell dosegel gol in dve podaji, panterji pa so še drugič v sezoni premagali naftarje in dosegli sedmo zmago na zadnji devetih tekmah. Pri Edmontonu je Leon Draisaitl dosegel zadetek še na sedmi zaporedni tekmi, a so naftarji klonili še na peti tekmi v nizu.

Nashville Predators so poskrbeli, da je vodilna ekipa zahoda Winnipeg končala niz 11 zaporednih zmag, kar je rekord v zgodovini kluba. Jets pred tem niso izgubili vse od 20. januarja. Za Predators sta zadela Filip Forsberg in Tommy Novak, Neal Pionk je bil edini strelec Jets. Winnipeg ima na vrhu zahodne konference 87 točk. Dallas Stars in Vegas Golden Knights imata po 76 točk, sledita Minnesota Wild in Edmonton Oilers s po 72 ter Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja in Colorado Avalanche s po 70 točkami.

Uspešna je bila še ena ekipa iz Floride, Tampa Bay Lightning, ki je s 3:0 doma odpravila Calgary Flames. Andrej Vasiljevskij je zbral 27 obramb in četrtič v sezoni mrežo ohranil nedotaknjeno. V sedmi zaporedni zmagi Tampe je gol in podajo prispeval Brandon Hagel. Vegas Golden Knights, tretja ekipa zahoda, so s 7:5 ugnali Chicago Blackhawks. Zlati vitezi so petkrat mrežo zatresli že v prvi tretjini, dva gola in dve podaji pa je v četrti zmagi na petih tekmah Vegasa dosegel Ivan Barbašev.

Pet točk je pri Utahu ob zmagi s 6:1 nad Minnesoto dosegel kapetan Clayton Keller, ki se je podpisal pod zadetek in štiri asistence. Na preostalih tekmah so New York Islanders z 2:1 premagali Boston Bruins in prekinili niz štirih porazov. Kljub porazu je David Pastrnak dosegel točko še na 16. zaporedni tekmi in število točk v karieri potisnil na 800. Montreal Canadiens so po podaljšku s 4:3 premagali San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins pa prav tako po podaljšku doma Philadelphio s 5:4. Jevgenij Malkin se je izkazal s štirimi točkami (po dva gola in podaji). Carolina je s 5:2 premagala Buffalo, Mikko Rantanen je dosegel gol in podajo, Columbus pa je s 5:2 nadigral Detroit, dva gola je za modre jopiče dosegel James van Riemsdyk, Boone Jenner je pomagal s tremi podajami. Ryan Strome in Troy Terry sta oba dosegla po gol in podaji za zmago Anaheim Ducks s 5:2 nad Vancouver Canucks. Izidi severnoameriške hokejske lige NHL: Boston Bruins - New York Islanders 1:2 Montreal Canadiens - San Jose Sharks 4:3 (po podaljšku) Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 2:5 Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 3:0 Florida Panthers - Edmonton Oilers 4:3 Washington Capitals - St. Louis Blues 2:5 Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 5:2 Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 5:4 (po podaljšku) Nashville Predators - Winnipeg Jets 2:1 Utah Hockey Club - Minnesota Wild 6:1 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 7:5 Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 5:2