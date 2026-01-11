Naslovnica
Zimski športi

Paco Rassat prvič zmagovalec prestižnega slaloma v Adelbodnu

Adelboden, 11. 01. 2026 15.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Paco Rassat

Paco Rassat je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Adelbodnu. Sedemindvajsetletnik je slavil prvo zmago na tem prestižnem slalomu v Bernskem višavju v Švici. Francoz je v finalu dobil obračun z Norvežanoma. Atle Lie McGrath (+0,18) in Henrik Kristoffersen (+0,20) sta se morala zadovoljiti z drugim in tretjim mestom.

Stopničke v Adelbodnu
Stopničke v Adelbodnu
FOTO: Profimedia

Prva vožnja se je razpletla po željah smučarjev iz Skandinavije. Na vrhu sta bila Henrik Kristoffersen in Atle Lie McGrath (+0,28), tretji čas je dosegel Finec Eduard Hallberg (+0,29). V finalu razmerja na vrhu niso obstala. Kljub temu da gre za zahteven slalom, so bile razlike majhne. V boj za zmago se je vpletel Paco Rassat, ki je na prvi postavitvi na četrtem mestu za takrat vodilnim zaostajal 36 stotink sekunde.

Druga postavitev mu je bila bolj pisana na kožo. Dosegel je najboljši čas finala, kar ga je popeljalo do druge zmage med elito. Novembra je slavil že na slalomu v Gurglu. Rassat je z zmago oblekel tudi rdečo majico vodilnega. Norvežan Timon Haugan, ki je vodil do Adelbodna, je odstopil na prvi progi. Rassat je s 340 točkami na šestih slalomih novi vodilni, njegov rojak Clement Noel, danes je bil osmi, na drugem mestu slalomskega seštevka zaostaja za 26 točk. Haugan ima na tretjem 55 točk manj.

Marco Odermatt
Marco Odermatt
FOTO: Profimedia

Švicar Marco Odermatt, ki je v soboto kot prvi petič zaporedoma zmagal na veleslalomu v Adelbodnu, z 955 točkami ostaja vodilni v seštevku zime. Danes četrti Brazilec Lucas Pinheiro Braathen na drugem mestu zaostaja za 417 točk.

Slovenci to zimo ne tekmujejo v slalomu. Edini Slovenec v tehničnih disciplinah med elito Žan Kranjec se posveča zgolj veleslalomu. Miha Oserban pa na tekmah nižje ravni še ni dosegel odmevnejšega dosežka.

Moški del karavane ostaja v Švici. Konec tedna bodo na sporedu tekme v Wengnu s smukom, superveleslalomom in slalomom. Na smuku in superveleslalomu bosta od Slovencev nastopila Miha Hrobat in Martin Čater, Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik okrevata po poškodbah.

adelboden paco rassat Henrik Kristoffersen Atle Lie McGrath

