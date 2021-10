Pance: Bili smo resni vseh 60 minut

Zmaji so začeli odlično. Že v prvi minuti je zadel Žiga Pance, po tem ko je Guillaume Leclerc podal izza gola. Izid je s strelom od daleč povišal Daniel Wade Murphy in po prvi tretjini so hokejisti odšli v garderobo ob rezultatu 2:0 za domače. V drugi tretjini je bilo vse v znamenju zmajev, ki so prevzeli nadzor nad igro in igra se je po nekaj minut odvijala pred vrati gostov. Za povišanje vodstva na 5 so v drugi tretjini zadeli še Tadej Čimžar, Nik Simšič in Kristjan Čepon. Tudi v zadnji tretjini so zmaji narekovali tempo in niso popuščali. Trener Mitja Šivic je že po tekmi z Znojmom pred enim tednom povedal, da so iz skoraj zapravljenega vodstva veliko naučili in tokrat zbrano odigrali do konca. Za končnih 6:0 je bil uspešen še Žan Jezovšek, Žan Us pa je ponovno ohranil mrežo nedotaknjeno za novi "shutout" v sezoni. Obiskovalci v dvorani Tivoli so ustvarili izjemno vzdušje in s stoječimi ovacijami pospremili zmago zmajev. "Vedeli smo, da so zelo strukturirana ekipa, zelo kvalitetna. Vedeli smo, da bomo morali biti precej boljši kot prejšnji teden proti Znojmu. Pripravili smo se dobro in zdržali. V prvi tretjini smo morda naredili nekaj napak, ko pa je šla tekma v drugo polovico, smo bili precej boljši. Beljačani niso mogli več drsat z nami, bili smo močni v igri na telo, disciplinirani in na koncu zasluženo zmagali," je po tekmi za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Mitja Šivic.