Florida izenačila finale NHL proti Edmontonu

Panterji so v srednji tretjini odgovorili z goloma Dmitrija Kulikova in Marchanda. Edmonton je nato moral dolgo čakati na izenačenje, preden je 40-letni Corey Perry zadel le 18 sekund pred koncem rednega dela, izenačil na 4:4 in gostiteljem priigral podaljšek. To je bil deveti gol Kanadčana v finalih.