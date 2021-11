Panthersi z zmago proti Rangersem ostajajo na vrhu lige

Na vzhodu za točko zaostaja Carolina, ki je bila s 4:2 uspešna v Las Vegasu. Na tekmi, na kateri so gostje vodili z 2:0, domači so v drugem delu izenačili, v zadnjem pa so gostje dosegli še dva gola, sta po gol in podajo vknjižila Finec Sebastian Aho in Vincent Trochek. Toronto, Washington in New York Rangers zaostajajo dve točki.

Washington je bil v Anaheimu blizu tudi drugi točki, a so gostitelji slavili po podaljšku s 3:2, potem ko je Trevor Zegras v peti minuti dodatnega dela dosegel odločilni gol, že v 50. pa je zadel za vodstvo Anaheima, vodilne ekipe na zahodu, z 2:1. Rangers so s 3:2 premagali Montreal, Toronto je s 3:0 odpravil Nashville.