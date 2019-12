Hrovatova četrta na tekmi paralelnega slaloma, zmaga Vlhovi

V kvalifikacijah so bile uspešne vse tri slovenske predstavnice Meta Hrovat, Ana Bucik in Maruša Ferk. Najboljša je bila Hrovatova s petim časom in se je v šestnajstini finala pomerila s Švicarko Eleno Stoffel, Slovenka je bila hitrejša za 24 stotink sekunde. V osmini finala se je nato Hrovatova pomerila s Švedinjo Estelle Alphand in bila hitrejša za sedem stotink sekunde. Uvrstila se je v polfinale, potem ko je v četrtfinalu izločila še Norvežanko Nino Haver-Loesethza pet stotink sekunde. V polfinalu jo je čakala prva favoritinja tega paralelnega slaloma, Čehinja Petra Vlhova. Čehinja je bila hitrejša za 39 stotink sekunde, Hrovatova je naredila napako, ki jo je stala boljšega zaključka. V boju za tretje mesto se je pomerila z Avstrijko Franzisko Gritsch in tesno izgubila za 12 stotink sekunde in zasedla končno četrto mesto.

V finalu sta se pomerili Čehinja Vlhova in Švedinja Anna Swenn Larssonova, boljša je bila Vlhova za pičli dve stotinki sekunde. Tako je bil končni izid na stopničkah Vlkova, Swenn Larssonova in kot tretja Gritscheva.