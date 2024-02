Na Rogli množično in kakovostno

Tokrat se je slovenskim parasmučarjem na smučiščih Rogle pridružilo 13 ljubiteljev belih strmin iz Hrvaške in dva iz Bosne in Hercegovine. Seveda pa so tudi tokrat smučarkam in smučarjem pomagale študentke delovne terapije in njihova mentorica mag. Alenka Plemelj iz Zdravstvene fakultete v Ljubljani. Še posebej tistim, ki so se prvič srečali s smučanjem na monoskijh.



Med paraplegiki je vsako leto več zanimanja za opojno vijuganje po belih strminah. Mogoče tudi zaradi dostopnejših smučišč in žičnic. Zato smo si za tiste parasmučarje, ki nimajo svojih monoskijev, tudi tokrat pri avstrijskem proizvajalcu Praschberger sposodili nekaj tovrstnih sedežev, ki se pripnejo na smučko. To znanje verjetno hitreje pridobijo tisti parasmučarji, ki so smučali že pred poškodbo.



Najprej treningi, potem tekma



Parasmučarji in smučarji so prvi in drugi dan v lepem in sončnem vremenu in na lepo pripravljenih smučiščih Rogle izkoristili za sproščen trening, kajti zadnji dan jih je čakala resna tekma v veleslalomu. Veleslalomska tekma je potekala na smučišču Mašin žaga, kjer se je pomerilo 22 tekmovalcev na monoskijih, kar pomeni rekordno število. Na startni listi, ki jo je pripravil naš parasmučar Toni Zakrajšek, pa je bilo še 28 udeležencev 15. kampa. Tekmovalci so imeli na voljo tri vožnje, za končne uvrstitve pa sta štela dva najboljša rezultata.

Med parasmučarji na monoskijih je bil najhitrejši Dino Sokolović (tudi paralimpijski prvak iz leta 2018) – 0:55,14 (HRV), drugi je bil Matej Arh – DP-KR 1:05,36, tretja Brina Markež – DP.LJ 1:05,98, četrti Gregor Gračner – DP-LJ 1:08,13, peti pa Matej Lednik – DP-CE 1:08,29.

Med spremljevalci je prvo mesto osvojil Žiga Čož – 0:55,98, drugo Sebastjan Bajde – 1:01,60, tretje Andrej Bolha – 1:02,92, četrto Neja Mohorič – 1:04,51, peto pa Jure Rejec – 1;05,35.