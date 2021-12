Paris pokoril konkurenco v Bormiu, Hrobat in Kline do točk

Italijanski smučarski as Dominik Paris je na domačem terenu na smuku v Bormiu pokoril vso konkurenco. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala še dva Švicarja, in sicer drugouvrščeni Marco Odermatt (+ 0,24 s) in tretji Niels Hintermann (+ 0,80 s). Do točk dva Slovenca.

icon-expand Dominik Paris FOTO: AP Do točk sta prišla tudi dva slovenska predstavnika. Najboljšo slovensko uvrstitev je vpisal Miha Hrobat, ki je z visoko startno številko 46 prišel do 18. mesta. Za zmagovalcem je zaostal je za dve sekundi in dve stotinki, še 15 stotink več zaostanka si je nabral Boštjan Kline, ki je zaključil na 21. mestu. To je njegov najboljši rezultat na smukih v Bormiu. Nastop se je povsem ponesrečil Martinu Čatru, ki je zaključil pri dnu razpredelnice s skoraj petimi sekundami zaostanka. Izidi smuka v Bormiu:

1. Dominik Paris (Ita) 1:54,63

2. Marco Odermatt (Švi) + 0,24 s

3. Niels Hintermann (Švi) + 0,80

4. Daniel Hemetsberger (Avt) + 0,99

5. Dominik Schwaiger (Nem) + 1,10

6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) + 1,12

7. Vincent Kriechmayr (Avt) + 1,15

8. Travis Ganong (ZDA) + 1,26

9. Daniel Danklmaier (Avt) + 1,33

10. Matteo Marsaglia (Ita) + 1,36

...

18. Miha Hrobat (Slo) + 2,02

21. Boštjan Kline (Slo) + 2,17

...

46. Martin Čater (Slo) + 4,42