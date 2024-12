Zajc v Wisli do najboljše slovenske uvrstitve sezone

Za Piusom Paschkejem so se zvrstili trije Avstrijci. Drugi je bil Jan Hörl z zaostankom 8,5 točke, tretji Stefan Kraft (+12,5) in četrti sobotni zmagovalec Wisle Daniel Tschofenig (13,6).

Takoj za njimi je končal Timi Zajc, ki se je prvič v sezoni uvrstil med "top 5". "Zame je to res veliko olajšanje, saj sem od petka naredil zelo velik napredek. Odlično je bilo. Prvi štirje so danes res malenkost odstopali, težko bi bil še višje. Oba skoka sem naredil boljša kot prej v kvalifikacijah," je bil v izjavi za nacionalno televizijo zadovoljen Zajc.

Kot je dodal, so s trenerji veliko delali na tehniki. "Veliko smo se ukvarjali s tehniko in uspelo mi jo je naštudirati. Treba je gristi, ni druge."

Poleg njega si je točke zagotovil le še Anže Lanišek (127,3), ki je bil na koncu 24. Kot je dejal, to še niso skoki, kot bi si jih želel. Nastop na tekmi si je v slovenski vrsti priskakal še Domen Prevc. Vendar je bil tretji Slovenec, ki se je v kvalifikacijah prebil med 50 najboljših, spet diskvalificiran zaradi neustreznega dresa. Že v kvalifikacijah sta obstala Žak Mogel s 53. in Lovro Kos s 56. mestom.

"Odlično peto mesto Timija. Predvsem me veseli, da je znal preklopiti iz petkovih težav, ko se je komaj uvrstil na tekmo, do tega, da je bil konkurenčen. Ne še za stopničke, a za mesta zelo blizu vrha. Na tem lahko zdaj gradi in že naslednji vikend pokaže še kaj več," je o nastopu Zajca dejal selektor Robert Hrgota, ki pa še čaka, da bi se prebudila tudi preostala trojica A-reprezentantov - Prevc, Mogel in Kos.

Karavana svetovnega pokala se po poljski postojanki seli v Nemčijo, kjer bosta prihodnji konec tedna na sporedu dve tekmi v Titisee-Neustadtu.