Pastrnak in Bergeron junaka Bostona, Minnesota v osamitev

Boston je še šesto od desetih tekem končal po podaljšku oziroma kazenskih strelih. Tokrat je bil nesporni junak tekme David Pastrnak, ki je v rednem delu dosegel vse tri zadetke za zmagovalce (podaljšek je izsilil 15 sekund pred koncem), ob tem pa podal še za odločilni zadetek Patrica Bergerona po dobre pol minute podaljška. Bergeron, s 15 točkami tretji strelec lige za neustavljivim dvojcem iz Edmontona (Connor McDavid 24, Leon Draisaitl22 točk), pa je pred tem asistiral pri vseh treh Pastrnakovih zadetkih, medtem ko so za Philadelphio gole dosegli Kevin Hayes, Jakub Voraček in Joel Farabee. Po golu zadnjega so domači Flyers vodili že s 3:1.

Philadelphia in Boston sta sicer s po 16 točkami na vrhu skupine East, 13 točk pa ima na vrhu skupine Central Tampa Bay, ki je zanesljivo odpravila Detroit. Victor Hedman, Anthony Cirelli, Ryan McDonagh, Brayden Point in Alex Killorn so zadeli za zmagovalce. Je pa ob Buffalu in New Jerseyju, ki sta v osamitvi zaradi novega koronavirusa, enaka usoda doletela še Minnesoto, ki mora preložiti štiri tekme, saj je po novem še pet igralcev na seznamu tistih, ki ne morejo igrati zaradi covida-19. Nick Bjugstad, Nick Bonino, Jared Spurgeon,Joel Eriksson Ek in Marcus Johanssonso se pridružili na seznamu odsotnih Marcusu Folignu, ki je bil že prej na tem seznamu.

Minnesota je v osamitvi v Denverju, kjer bi morala v noči na petek igrati proti Coloradu. Ob tej tekmi sta preložena še Minnesotina obračuna z Arizono ter eden s St. Louisom. Od začetka sezone 13. januarja je bilo 90 igralcev v NHL na "covidnem" seznamu, skupaj pa je preloženih 22 tekem.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo naslednjič igrali v noči na soboto, ko bodo gostili Vegas.

Izida:

Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 5:1

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 3:4 (podaljšek)

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights (preloženo)