Pavlek, ki je zvezo oškodoval za 30 milijonov, znova na begu

Sodišče v Zagrebu je konec marca na predlog hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) odredilo enomesečni pripor za Vedrana Pavleka in še štiri od skupno šestih osumljencev zaradi suma, da so iz HSS izčrpali več deset milijonov evrov. Denar naj bi izčrpavali na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore-podjetji v tujini, pri čemer naj bi tretjina sredstev končala na Pavlekovih računih v tujini. Preiskovalci sumijo, da so od leta 2014 iz HSS tako odtujili okoli 30 milijonov.

Pavlek je bil v času, ko so na Hrvaškem pridržali preostale osumljence, v tujini, predvidoma od konca marca pa v Turčiji. Turška policija mu je odvzela mobilni telefon, a ga ni aretirala, na izročitev Hrvaški pa je v zadnjih dneh čakal v luksuznem hotelu s pogledom na Bospor. Po neuradnih informacijah ga v hotelu ni več.