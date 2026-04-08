Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Pavlek, ki je zvezo oškodoval za 30 milijonov, znova na begu

Zagreb, 08. 04. 2026 16.45 pred 48 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.M. STA
Vedran Pavlek

Nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri Hrvaški smučarski zvezi (HSS) Vedran Pavlek, ki ga v domovini čaka pripor, naj ne bi bil več v Turčiji. Ta bi ga morala izročiti Hrvaški zaradi suma, da je oškodoval zvezo za 30 milijonov evrov, a naj bi zapustil hotel, kjer je čakal na izročitev.

Sodišče v Zagrebu je konec marca na predlog hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) odredilo enomesečni pripor za Vedrana Pavleka in še štiri od skupno šestih osumljencev zaradi suma, da so iz HSS izčrpali več deset milijonov evrov. Denar naj bi izčrpavali na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore-podjetji v tujini, pri čemer naj bi tretjina sredstev končala na Pavlekovih računih v tujini. Preiskovalci sumijo, da so od leta 2014 iz HSS tako odtujili okoli 30 milijonov.

Pavlek je bil v času, ko so na Hrvaškem pridržali preostale osumljence, v tujini, predvidoma od konca marca pa v Turčiji. Turška policija mu je odvzela mobilni telefon, a ga ni aretirala, na izročitev Hrvaški pa je v zadnjih dneh čakal v luksuznem hotelu s pogledom na Bospor. Po neuradnih informacijah ga v hotelu ni več.

FOTO: Profimedia

Po poročanju portala Net.hr Minister za notranje zadeve Davor Božinović za medije ni komentiral informacije, da Pavleka ni več v Turčiji, sporočil je le, da dejavnosti na mednarodni ravni še potekajo. Na novinarsko vprašanje, ali bi moral Pavlek dobiti prepoved gibanja, je dejal, da ne more govoriti o ravnanju drugih policij niti razkrivati podrobnosti, da ne bi ogrozili operativnih dejavnosti.

Pavlek je minuli mesec odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge, potem ko so hrvaški mediji objavili zgodbo o korupcijski aferi v HSS. Povod za kriminalistično preiskavo naj bi bil sicer dogodek med letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ko so cariniki na meji ustavili tedanjega tiskovnega predstavnika Nenada Erorja in v njegovem avtomobilu našli vrečo, polno denarja.

Poleg Pavleka je sodišče odredilo pripor še za nekdanjega generalnega sekretarja zveze Damirja Raosa, direktorico računovodskega podjetja Boženo Meić Hrvoj, slovaško državljanko Martino Strezenicki ter avstrijskega in lihtenštajnskega državljana Georga Mauserja, ki pa ni dosegljiv hrvaškemu pravosodju. Eror, za katerega Uskok ni zahteval pripora, se brani s prostosti. Namesto Pavleka so za vršilca dolžnosti direktorja alpske reprezentance do konca sezone imenovali Gorana Račkija, trenerja hrvaške reprezentantke Leone Popović.

vedran pavlek pripor škandal

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pujček
08. 04. 2026 17.36
Bogi. Jankoviču so toliko odpisali.
Odgovori
0 0
Ici
08. 04. 2026 17.31
V teh zgodbah je cel kup pomanjkljivosti. Vsaka športna zveza ima predsednika, upravni odbor, nadzorni svet, sekretarja zveze, računovodstvo na Olimpijskem komiteju....Tole, ds nihče ničesar ni vedel, so zgodbe za male otroke.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
08. 04. 2026 17.19
Ker amater.. 10% šerifu, pa še občinsko stanovanje bo dobil in kar je še najpomembneje bo svoboden..
Odgovori
-3
0 3
Lock Down
08. 04. 2026 17.06
Človek ni preusmeril 30 milijonov v enem zamahu, ampak je to počel 12 let (!) Tu nekaj ne štima, kje so bili nadzorstveni organi, da so lahko to kradli celo večnost in to ne drobiž ampak konkretne vsote?
Odgovori
+4
5 1
sencina
08. 04. 2026 16.52
Pri nas se to ne more zgodit ker to je naš 50 proracun.
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
vizita
Portal
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
moskisvet
Portal
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
dominvrt
Portal
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641